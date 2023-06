Morbidelli se sent "beaucoup plus proche" de Quartararo en 2023

Cela fait maintenant plus de deux ans que Franco Morbidelli est à la peine en MotoGP. Vice-Champion en 2020 et encore sur le podium au GP d'Espagne la saison suivante, une blessure au genou lui a fait subir un coup d'arrêt au printemps 2021 et il a souffert depuis son retour, pourtant effectué dans l'équipe officielle que Maverick Viñales avait quittée entre temps.

Devenu spectateur des performances de Fabio Quartararo, titré en 2021 et encore dans la lutte pour la couronne mondiale l'an passé, Morbidelli a enchaîné les déconvenues et n'a pris que la 19e place du championnat l'an passé, avec six fois moins de points que l'homme qu'il avait pourtant devancé en 2020.

"Après les choses auxquelles j'ai été confrontées, après la blessure, la convalescence, l'adaptation, c'est un ensemble de beaucoup de problèmes différents, beaucoup de petites choses qui font que tu n'es pas à 100%", a résumé Franco Morbidelli auprès du site officiel du MotoGP.

Soutenu par l'Academy de Valentino Rossi, qui lui donne "la bonne motivation et les bons conseils", le pilote italien estime être de retour sur la bonne voie cette année. Au cours des cinq premiers Grands Prix de la saison, il a inscrit 34 points le dimanche, presque autant que les 42 marqués sur la totalité de la saison 2022.

Au pied du podium en Argentine et huitième aux États-Unis, Morbidelli se satisfait de s'être rapproché de Quartararo, qui a de son côté régressé dans la hiérarchie avec une Yamaha en difficulté. Les problèmes de la M1 semblent même susceptibles de masquer la progression du natif de Rome.

"Si je regarde les performances par rapport à mon coéquipier, ce n'est pas si mauvais, on est beaucoup plus proches. Fabio a fait des choses excellentes, qui lui ont donné une forte crédibilité depuis deux ans. J'en ai fait trop peu pour avoir une bonne crédibilité. C'est un Champion du monde et il peut exploiter le potentiel de la moto, il a ce côté magique."

Franco Morbidelli et Fabio Quartararo

"Si on regarde les écarts avec nos concurrents, c'est une autre histoire. C'est dur de tirer le potentiel du package et clairement, les méthodes de travail doivent être améliorées. Tout le monde peut le comprendre facilement parce que si on n'est pas devant, on doit travailler plus dur."

Dans ce contexte, Franco Morbidelli, encore sans contrat pour la saison 2024, affiche une certaine confiance quant à son avenir chez Yamaha, après avoir perçu un regain de confiance de la part du constructeur ces derniers mois. Différents noms ont été évoqués pour le remplacer mais Toprak Razgatlioglu a finalement renoncé à un transfert en MotoGP et va même quitter Yamaha pour BMW en WorldSBK, tandis que Ducati croit peu à un départ de Jorge Martín pour le constructeur japonais.

Morbidelli assure que les spéculations entourant ces pilotes n'ont fait que renforcer son envie de prouver sa valeur sur la Yamaha : "Les gens qui créent des rumeurs au sujet d'autres pilotes pour ta place, ça donne une motivation supplémentaire, parce qu'on veut montrer, d'abord à soi puis aux autres, qu'on est à sa place."

"Je sens que je dois donner un peu plus pour pouvoir garder ma place et atteindre ce que je veux avec cette équipe", a-t-il reconnu. "Je sens qu'être au niveau de Fabio est déjà une bonne réussite, ou une réussite acceptable pour moi cette année." Et s'il devait perdre sa place chez Yamaha, où retrouverait-on Franco Morbidelli en 2024 ? "Sur une MotoGP, c'est certain", a-t-il assuré.