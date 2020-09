Les pilotes Suzuki jugent irresponsable que Viñales soit resté en course

Les pilotes Suzuki se sont étonné que Maverick Viñales ait pu rester en course dimanche, malgré d'évidents problèmes de freins, jugeant son attitude dangereuse. Ces problèmes avaient déjà alerté le pilote Yamaha depuis plusieurs tours lorsque, dans la 16e boucle, il a dû se résoudre à sauter de sa machine à pleine vitesse, incapable de freiner au virage 1.

Sa spectaculaire sortie a provoqué l'interruption de la course sur drapeau rouge, sa machine ayant détruit un airfence qu'il a fallu remplacer avant que l'épreuve puisse reprendre. Le pilote espagnol a admis avoir commencé à perdre les freins dans le troisième ou le quatrième tour de la course et avoir eu des alertes avant d'entendre ce qu'il a décrit comme une explosion. C'est alors qu'il a sauté en marche, à environ 220 km/h en bout de ligne droite.

"J'aurais dû m'arrêter", a admis Viñales, "mais je ne voulais pas arrêter : je voulais aller au bout, quitte à prendre seulement un point. J'ai tout le temps fait le maximum et je suis resté en piste. Je pense que la solution la plus claire était de m'arrêter mais je ne le voulais pas."

Selon Álex Rins, le problème rencontré par le pilote Yamaha pourrait venir du fait qu'il n'a pas utilisé le matériel fourni par Brembo spécifiquement pour répondre à des soucis déjà expérimentés lors du premier Grand Prix sur place.

"Le problème que Maverick a eu, si je ne me trompe pas, c'est que lors de la dernière course, tous les pilotes ont vu leurs plaquettes et étriers de frein chauffer fortement. Brembo a apporté des plaquettes plus grandes pour cette course, et les seuls qui n'ont pas monté ces plaquettes ont été Mir et Maverick, qui ont utilisé les plaquettes conventionnelles, plus petites. Ils se sont probablement retrouvés sans freins", a expliqué le pilote Suzuki.

"Mais si Maverick savait depuis plusieurs tours qu'il n'avait plus de freins, et que c'est pour cela qu'il a levé la main, ce qui aurait été normal c'est qu'il rentre aux stands", a ajouté Alex Rins, incrédule. "Je ne comprends pas pourquoi il a continué la course. Je suis sûr que nous en parlerons lors de la prochaine réunion de la Commission de sécurité."

Son coéquipier Joan Mir a expliqué ne pas avoir utilisé ces plus grandes plaquettes de freins car il n'avait pas connu de soucis, mais il juge en revanche irresponsable de la part de Viñales de n'avoir pas réagi aux problèmes qui l'avaient alerté dès le début de la course.

"J'ai utilisé les petites plaquettes habituelles, parce que je n'ai pas eu de problème de freins de tout le week-end. On savait que ça n'allait pas nous poser problème. Par contre, Yamaha a eu des problèmes de freins toute la semaine, et ils ont décidé de faire la course avec les petites plaquettes. J'ai entendu que Maverick a eu des problèmes dès le quatrième tour : c'est très irresponsable, car on met alors les autres pilotes en danger", a-t-il estimé.

"Il n'avait plus de freins et ça n'était pas très responsable de sa part", a ajouté Joan Mir, qui attend désormais une réaction de la part de la direction de course. "Normalement, quand quelqu'un provoque un drapeau rouge, il fait l'objet d'une enquête, donc j'espère qu'il y en aura une sur ce point."

Une manière pour Yamaha de compenser son déficit

Les problèmes de freins ont été fréquents durant ces deux week-ends autrichiens pour les pilotes Yamaha, pourtant Maverick Viñales estime que cela n'a pas été provoqué par la nature de la piste, qui impose de gros freinages entre les lignes droites et des virages secs. Valentino Rossi est allé plus loin, jugeant que le problème ne vient pas tant des gros freinages imposés par le tracé autrichien, que du manque de puissance que les pilotes Yamaha tentent de compenser.

"Cette piste est très sévère pour les freins, et tout le monde souffre. Si vous regardez, tout le monde a des écopes plus grandes, y compris les autres constructeurs. Mais les Yamaha semblent souffrir plus d'autant qu'on essaye de regagner au freinage ce que l'on perd en ligne droite. Notre moto est lente [en ligne droite] mais bonne au freinage, alors on essaye de freiner très fort et on stresse beaucoup les freins. C'est la raison pour laquelle Yamaha souffre plus de ce problème", a expliqué le pilote italien, lui-même épargné ce week-end après avoir utilisé les nouvelles pièces fournies par Brembo alors qu'il dit avoir eu des soucis la semaine précédente.