Pol Espargaró : "Chuter en début de course, le pire qui puisse arriver"

Pol Espargaró n'avait pas besoin de ça. En position instable depuis que le nom de Joan Mir circule avec insistance pour le remplacer chez Honda la saison prochaine, le pilote catalan a piteusement terminé un week-end éprouvant au Mugello en partant à la faute dès le cinquième tour de la course.

Alors que les miettes de son carénage gisaient dans le bac à graviers après cette chute à haute vitesse dans l'enchaînement intraitable de l'Arrabbiata, Espargaró a rejoint son stand la tête basse, expliquant avoir perdu l'avant en s'étant placé hors trajectoire pour tenter de s'extraire du ventre mou du peloton. "Chuter en début de course, c'est le pire qui puisse arriver", a-t-il admis au micro du site officiel du MotoGP, avant un constat d'échec plus large.

"C'est désastreux. Le week-end a été compliqué mais je partais de la troisième ligne, je pensais pouvoir prendre un bon départ et me placer devant. Le rythme n'a pas été très rapide, mais [il s'est passé] totalement l'inverse. Mon départ a été très mauvais, j'ai perdu des places et je suis entré dans cette spirale qui fait que je me suis battu contre d'autres pilotes pour maintenir ma place. Ça s'est vraiment mal passé. Je n'avais pas non plus un rythme incroyable et en essayant de récupérer des places, je suis tombé dans les deux [virages] rapides. La chute a été très rapide, heureusement sans conséquence, mais je suis vraiment frustré."

La volonté d'inverser la tendance

Outre les rumeurs insistantes sur l'avenir de Pol Espargaró, le week-end italien a été particulièrement tendu chez Honda du fait de la nouvelle opération à laquelle va devoir se soumettre Marc Márquez, ce qui va l'éloigner pour une période indéterminée, possiblement jusqu'à la fin de la saison. Interrogé sur l'impact de ce contexte, le #44 a admis : "C'est logique. Les choses ne fonctionnent pas et on est tous dans une dynamique un peu négative. Évidemment que ça n'aide pas à ce que les résultats arrivent. Ça doit changer donc il faut travailler."

"Il y a encore beaucoup de courses, on n'est qu'à la moitié de la saison donc il y a l'opportunité d'inverser la tendance", a-t-il observé, alors qu'approche son Grand Prix à domicile, le neuvième de la saison. Après avoir dégringolé dans le classement et cumulé les déconvenues depuis une lutte pour la victoire qui lui avait donné tant d'espoirs au Qatar, Espargaró veut croire que les ondes positives de son public et le test post-course prévu à Barcelone sauront lui apporter les clés qu'il recherche.

"Il n'y a pas d'autre option, il faut continuer à travailler. Il y a Barcelone, après on a un test. On a vraiment besoin de donner notre maximum et ça commence par Barcelone. Je pense qu'on aura plus de choses à essayer qui peuvent, peut-être, mieux me correspondre. C’est tout, il faut continuer à travailler. Ce n'est que le milieu de la saison, on a encore beaucoup de courses devant nous."

"Ce que l'on va trouver sur ces courses pourra beaucoup nous aider à la fin de l'année", veut-il croire. "Je sais que les fans [de Barcelone] vont m'apporter une motivation supplémentaire ce week-end. Après plusieurs courses difficiles, c'est tout simplement ce dont j'ai besoin pour que notre année redevienne ce qu'elle devrait être. J'arrive plus motivé et concentré que jamais, et dès les EL1 on va travailler pour atteindre nos objectifs."

Avec Charlotte Guerdoux

