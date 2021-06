Pol Espargaró : "On a de gros problèmes sans solutions"

Comme pour son coéquipier Marc Márquez, c'est sur une chute que Pol Espargaró a conclu son Grand Prix de Catalogne. Onzième en début d'épreuve, celui qui a rejoint le team Repsol Honda cette année a vite été piégé au virage 5 mais, plus que cette erreur, c'est le niveau actuel de la RC213V qu'il déplore. Déjà parti à la faute en Q1, il évoquait alors la nécessité de prendre de trop grands risques pour essayer de décrocher un bon résultat au guidon d'une machine en mal d'adhérence à l'arrière et tout autant en difficulté en sortie de courbe. Ces faiblesses étaient encore là en course.

"On traverse une période difficile", a reconnu le pilote espagnol sur le site officiel de la catégorie. "Je ne sais pas quoi dire... On a eu une chute en course mais on n'a pas choisi de mauvais pneus. On a pris le dur, qui était le meilleur pneus pour les conditions et la température à mon avis, KTM l'a choisi et c'était bon [pour eux]. On a fait le bon choix, c'est juste que l'avant et l'arrière ne sont pas en harmonie. "

"On a du mal avec le grip à l'arrière, on n'a pas de traction, on n'a pas de puissance en ligne droite par rapport aux Ducati et aux KTM, et on a des déficits dans de nombreux domaines, pas juste à l'accélération. Ce n'est pas bon, c'est frustrant. Mais il faut rester aussi positif que possible. Il faut continuer à travailler. On n'est même pas à mi-saison et il faut renverser la situation. Ce sera difficile... On va essayer."

Durant le week-end du Mugello, Pol Espargaró se réjouissait de l'arrivée annoncée de nombreuses nouveautés dans les prochaines courses mais il ne pense pas qu'elles suffiront à corriger les difficultés actuelles de Honda : "Il semble qu'on a de gros problèmes sans solutions, mais on travaille sur ça. Je suis sûr que Honda réfléchit à nos problèmes et va essayer de se pencher dessus, mais je pense que ce sera difficile à court terme. Ce n'est pas comme si changer un bras oscillant ou un châssis pouvait tout améliorer, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à changer. J'ai la sensation qu'on est un peu loin d'avoir une solution."

Sans perspective de progrès à court terme, Pol Espargaró ne voit pas sa chute comme un véritable coup dur puisqu'il aurait tout au plus pu se battre pour un top 10 : "Mon moral était déjà bas avant de venir ici", a lâché un pilote désabusé aux journalistes par visioconférence dimanche, avant d'afficher sa conviction que Honda parviendra à remonter la pente : "J'ai déjà été dans cette situation avec KTM les premières années. Nous avions beaucoup de problèmes et nous n'arrivions pas à avoir une bonne moto et à inverser la situation."

"J'ai le sentiment qu'on va renverser la situation. Je ne sais pas quand et je ne sais pas si ça va être à partir [du test organisé lundi] parce que je pense que nous avons besoin de [nouvelles] pièces sur la moto pour changer les choses, et je pense que nous avons encore besoin de savoir comment gérer ça, mais c’est sûr que ça va changer à un moment donné. La seule question, c’est de savoir quand. C'est aussi très important."

Et Espargaró pense que ce processus prendra du temps. Il estimait dimanche qu'il était "difficile d'améliorer les choses juste comme ça ou en un jour de test" mais la journée de lundi représentait néanmoins une opportunité pour lui. Ce test a été marqué par une nouvelle chute, au virage 9, mais le #44 estime qu'elle a été provoquée "par un autre pilote" et il reste satisfait "d'avoir pu boucler beaucoup de tours" : "On a eu une bonne journée, bien remplie, à essayer beaucoup de choses pour avancer dans ma découverte et ma compréhension de la moto", a-t-il indiqué.

Avec Chloé Millois

