Des points pour le 100e GP de Quartararo : "Le meilleur résultat possible"

Quatorzième sur la grille de départ du Grand Prix d’Allemagne, pour ce qui représentait sa centième participation dans la catégorie reine, Fabio Quartararo a finalement coupé la ligne d’arrivée au onzième rang, plus haut qu’espéré lors d’un week-end compliqué sur le Sachsenring, où les attentes du pilote Yamaha étaient extrêmement modérées.

Douzième dès le premier tour, Quartararo a favorisé l’acquisition de ses points du jour tôt dans la course, en parvenant à prendre deux positions et à se maintenir pendant quelques premières boucles lors desquelles le rythme général du peloton a été finalement moins agressif qu’attendu.

Dépassé par deux pilotes à l’abord du cinquième tour, le Français pouvait cependant craindre une lutte difficile pour les derniers points mis en jeu jusqu’à la quinzième place, mais a finalement su redonner de l’élan à sa course. Au septième des 30 passages, il était ainsi repassé 13e, avant de s’installer à la 12e position à l’abord de la mi-course. Une place que le pilote Yamaha sera ensuite en mesure de conserver, ne pouvant se mêler à la lutte des hommes devant lui et l’ayant distancé de plusieurs secondes.

"C’était une course assez bien", résume-t-il au micro de Canal+ à l’arrivée. "On est toujours aussi loin mais on termine pratiquement à la même distance qu’hier avec le double de tours. Assez surpris ! Il y a des choses que l’on ne comprend pas sur la moto : la moto tourne mieux avec des pneus beaucoup plus usés, donc il faut bien regarder ça. Mais je m’attendais à bien pire aujourd’hui."

Avec 30 tours de course, Quartararo pouvait espérer des chutes devant lui ou une baisse significative de forme des pilotes partis à vive allure. Néanmoins, en dehors de la chute significative de Jorge Martín en tête du Grand Prix, dans le 29e tour, la manche du Sachsenring n’a finalement pas offert de réels cadeaux et c’est donc au rythme pur que le Français a franchi l’arrivée en onzième position.

"Ça a été compliqué car on sait que dès le début, il faut sauver les pneus. Donc on a fait au mieux. Je pense que c’était le meilleur résultat que l’on pouvait faire. À la fin, on avait le même rythme que les pilotes devant nous. On va essayer de prendre ce positif pour Silverstone."

"Je ne sais pas si c’est une bonne performance, mais en tout cas on a fait au mieux. Je pense que j’ai obtenu le meilleur résultat possible. Oui, je pense que cette course était assez bien étant donné la moto que l’on a en ce moment. On va essayer de faire un petit pas en avant pour la deuxième partie de saison. Je pense que l’on va s’améliorer."

Quinzième au général, Quartararo quitte l’Allemagne avec cinq points de plus à son compteur, les seuls inscrits par Yamaha ce week-end. Un bilan qui permet au constructeur japonais d’étendre son avance de quatre points sur Honda, qui ferme la marche au championnat.

Avec Nina Prognon