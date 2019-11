Quartararo face aux critiques : "Je pense que je mérite ma place"

Fabio Quartararo a apporté la dernière touche à une saison de rookie indéniablement impressionnante. En montant sur le podium du Grand Prix de Valence, le septième qu'il obtient cette année, le jeune Français a peaufiné son bilan, qui affiche la cinquième place du championnat, le titre de meilleur débutant et celui de meilleur pilote indépendant, le tout avec 192 points au compteur.

"Qui aurait imaginé qu'à la fin de la saison on aurait six pole positions, sept podiums… Personne, je pense ! Je ne pourrais vraiment rien demander de plus. C'est le travail de l’équipe et de moi-même, on a travaillé tellement dur et on a dédié toute cette année à ma carrière. J'ai saisi cette opportunité… Tout le monde disait que je ne méritais pas ce guidon en MotoGP alors je voulais leur prouver qu'ils avaient tort", témoigne Quartararo après avoir bouclé cette dernière course du championnat.

Lire aussi : Le classement final du championnat

Critiqué l'an dernier, le choix de confier une des Yamaha satellites au pilote niçois s'est rapidement imposé comme la bonne surprise de la saison. Sa qualification à la cinquième place au Qatar avait annoncé la couleur, mais c'est à partir du Grand Prix d'Espagne, quatrième manche de la saison qu'il est passé à la vitesse supérieure. Six pole positions sur 13 départs de la première ligne, puis sept podiums et, plusieurs fois, une victoire qui lui a glissé entre les doigts face à un Marc Márquez au sommet de son art. Beaucoup auraient rêvé terminer l'année sur un bilan aussi riche.

"L'année dernière, j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires disant que je n'étais pas prêt, que je n'avais pas l'expérience pour être en MotoGP, mais j'ai beaucoup travaillé pendant l'hiver et les tests, et j'ai réussi à obtenir sept podiums, des poles. Je pense que je mérite la place que j'ai aujourd'hui", affirme aujourd'hui un Quartararo qui s'est imposé par ses performances.

"Je n’ai rien à dire, je ne peux qu’être satisfait de cette saison", poursuit-il au micro de Canal+. "On travaille dur pour essayer de se battre avec Marc [Márquez], avec Maverick [Viñales], avec tous les pilotes qui sont au top. L’objectif était de finir sur le podium, on l’a fait, d’une très bonne manière."

Et cette victoire, qui lui a échappé jusqu'au bout de la saison ? "Ça n'est pas grave", assure-t-il. "C'est sûr qu'avec une victoire ça aurait été encore mieux, mais je ne suis pas déçu de ne pas l'avoir fait cette année. Je sais qu'on va travailler de plus en plus dur et essayer d'être devant l'année prochaine", prévient Fabio Quartararo. "C'est incroyable de terminer la saison de cette manière. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire cette saison, car elle n'a vraiment pas été facile. J'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine, car on sera plus forts !"

Avec Basile Davoine