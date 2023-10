Premier objectif atteint pour Quartararo, qui ira en Q2

Poleman l'an dernier sur le sec, puis deuxième de la course sous la pluie, Fabio Quartararo a retrouvé le circuit de Mandalika avec des ambitions plus élevées que celles qui l'accompagnent généralement à l'heure actuelle. Et vendredi, il a constamment fait partie du premier groupe lors des essais de l'après-midi, jusqu'à se qualifier directement pour la Q2 comme il n'y était parvenu que six fois jusqu'à présent cette année.

"On a atteint notre objectif", se félicite le pilote Yamaha à ce stade. "On a même fait un super chrono, mais c'était sous drapeaux jaunes, bien que je ne l'aie vu qu'au dernier moment. L'objectif était en tout cas atteint."

"Ça a été un après-midi assez positif", retient Fabio Quartararo, même s'il n'est finalement dixième de justesse. "Je pense avoir fait de très bons tours, particulièrement dans le time attack. Malheureusement, j'ai pris deux drapeaux jaunes dans mon deuxième run. J'ai fait de bons tours, mais ils ont été annulés."

"Je pense donc que ça a été une journée positive et j'espère que demain on pourra progresser encore un peu", ajoute le Français, qui occupait la 12e place ce matin et a réussi à améliorer ses réglages au cours de la seconde séance.

Il s'attendait dès son arrivée sur place à être moins désavantagé que sur d'autres pistes, mais a expliqué ce vendredi avoir mal compris quelle serait l'allocation pneumatique : "Je ne savais pas hier que le pneu serait différent de celui de l'année dernière, avec une carcasse plus dure. Ça a été une petite déception en ce qui me concerne, parce que je savais que la construction plus souple serait meilleure pour nous. Mais ça n'est pas trop mal, disons."

Qu'à cela ne tienne ! Le pilote Yamaha se montre bien plus positif qu'il a pu l'être récemment et il entend avoir son mot à dire pour la suite. "On n'est pas trop mal à l'heure actuelle. On n'a pas encore le rythme pour le podium, mais on va clairement donner le maximum afin de se battre pour la meilleure position possible. L'année dernière, j'étais super rapide dans le deuxième secteur, mais cette année on y rencontre des difficultés alors on va essayer de trouver une solution demain."

À ce stade, Fabio Quartararo est le seul Français certain de disputer la Q2, puisque Johann Zarco a dû se contenter du 13e temps, à près d'une seconde du leader Aleix Espargaró. Quant à la seconde Yamaha, pilotée par Franco Morbidelli, elle a également manqué le coche en obtenant le 15e temps après une très bonne entame de journée qui l'avait vu se classer quatrième de la première séance.