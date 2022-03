Quartararo : "Je vais à la limite mais je ne suis pas ingénieur"

Charger le lecteur audio

Depuis le début de la pré-saison, Fabio Quartararo n’est jamais très loin des premiers mais ne retrouve pas ce feeling qui lui permettait de dominer le MotoGP l'an dernier. Face aux importants progrès réalisés par les marques concurrentes, il n'a cessé de pointer du doigt le retard de Yamaha. L'amélioration surprise de Suzuki en vitesse de pointe lors des essais libres du Qatar a enfoncé le clou, et le Champion du monde en titre regrette que la firme d'Iwata ne soit pas parvenue à en faire de même.

C'est donc résigné qu'il affronte ce premier Grand Prix de la saison, où à nouveau il évolue légèrement en retrait sans jamais vraiment faire de coup d'éclat. Après un passage par la Q1 dont il s’est sauvé, il s'est finalement qualifié en 11e position pour offrir à Yamaha une quatrième ligne comme meilleur résultat. "Je suis juste un pilote sur une moto, je me donne à 100%. En arrivant au Qatar je m'attendais à beaucoup mieux mais je suis rapide en termes de rythme", a-t-il expliqué. "Quand on regarde les essais et les qualifications je ne suis pas super énervé car je sais que j'ai fait de mon mieux et que je ne peux pas tellement faire plus."

"J'ai fait une petite erreur, j'aurais pu améliorer d'un dixième, mais pour un dixième c'est la même position. Je n'ai pas cinq dixièmes ou une demi-seconde ou trois-quatre dixièmes dans la poche. |...] Je me sens très bien sur la moto, je vais à la limite mais je ne suis pas ingénieur, donc la vitesse de pointe est une chose mais je ne suis pas ingénieur. Je me donne toujours à 100% chaque fois que j'entre en piste : aujourd'hui, demain et le reste de la saison, mais c'était dur."

Quartararo aimerait que Yamaha trouve des solutions, mais avec une moto 2022 désormais figée pour toute la saison, difficile d'imaginer de réelles améliorations, notamment sur les problèmes d'adhérence arrière dont il est victime. Sans développement possible pour acquérir plus de puissance à l'accélération, il n'a pas d'autre choix que de tout donner sur la moto : "La seule stratégie que j'ai est d'attaquer à 100%. Je n'ai que celle-là et, peu importe les conditions, c'est la seule façon pour moi d'être devant. C'est la seule chose que j'ai en tête. Je dois pousser au maximum."

En 2021, il avait également entamé la saison avec une première course légèrement en retrait au Qatar, avant de gagner la semaine suivante, sur le même circuit. Ce résultat peut être encourageant, même si "les choses changent et les motos progressent", comme il l’a rappelé.

"Ce qui est sûr c'est que demain nous allons essayer quelque chose sur la moto, car au niveau du rythme je ne me sens pas trop mal. Je vais juste me donner à 100% tout en faisant attention aux pneus. Ça ne sera pas simple. [...] Je me sentais plutôt bien au niveau de mon rythme et je pense que c'est important pour nous d'avoir ce côté positif. Demain en course nous aurons de la motivation en plus."

