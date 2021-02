Quartararo/Viñales : la bataille pour le statut de #1 chez Yamaha

On aura compris en de nombreuses occasions entre les lignes, et notamment lors d'une déclaration récente de Maverick Viñales, que la cohabitation de l'Espagnol avec Valentino Rossi au sein de l'équipe Yamaha factory avait laissé quelques traces chez celui qui accueille désormais un nouvel équipier à ses côtés.

Quelque peu frustré de ne pas avoir été selon lui suffisamment entendu pour appliquer une certaine direction dans les pistes à suivre pour exploiter le meilleur potentiel de la M1 ces dernières années, et en particulier lors des débuts de week-end de la saison dernière, Viñales n'a pas caché estimer que Yamaha avait laissé filer une belle occasion de lui permettre de coiffer la couronne mondiale en 2020, lors d'une saison où tout était ouvert.

La campagne en dents de scie de Yamaha a en effet établi un aspect récurrent : rarement une moto de laquelle Rossi se satisfaisait ouvertement réjouissait Viñales, et inversement ! Et alors que se posait la question de l'avenir du Docteur dans la discipline tandis que celui de Viñales au sein du team était clair, l'Espagnol aurait espéré recevoir une position de leader plus affirmée dès l'an dernier pour parvenir à ses propres objectifs et au moins permettre de mettre en marche des méthodes de travail et développements allant dans la direction désirée.

Changement de donne de l'autre côté du box

Désormais, c'est avec un nouveau jeune loup dans la tanière que se retrouve Viñales, en la personne de Fabio Quartararo qui débarque du team Petronas SRT. Un pilote dont l'Espagnol connait la valeur, puisqu'il a largement eu l'occasion ces deux dernières années de constater à quel point ses données et résultats avec le team satellite ont parfois mis à mal le travail des pilotes factory. Et qui, s'il venait à rapidement s'afficher comme un solide atout pour mener le travail de Yamaha, pourrait lui aussi faire tanguer la position de leader que Viñales souhaite acquérir de droit après avoir dû vivre dans le périmètre de l'autorité politique et sportive de Rossi. Mais n'est pas Rossi qui veut, et Viñales sait qu'il devra travailler en bonne intelligence avec Quartararo pour lui-même et la perception de son influence positive par le team.

"J'espère que nous aurons la chance de connaître des problèmes de management avec nos pilotes, car cela voudrait dire qu'ils se battent tous deux pour les victoires, qu'ils se battent l'un contre l'autre", ironise non sans un certain niveau de sérieux Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, qui a dû déployer durant 15 ans tout son tact managérial face à l'autorité qu'a fait peser le #46 sur ses coéquipiers, et dont Jorge Lorenzo a fait les frais avant Viñales.

"Ils sont clairement tous deux capables de gagner des courses et tous deux sont assurément des prétendants au titre. Si nous pouvons leur en donner les moyens, je pense vraiment qu'ils pourront tous les deux se battre pour le top 3 du championnat", juge le responsable au sujet du nouveau binôme. "En termes d'attitude et d'approche, on peut voir que la dynamique entre eux est très bonne. Ils apprécient l'un l'autre leur caractère respectif, ils ont une passion commune qui est le motocross, ils adorent en faire tous les deux en plus du MotoGP, et je pense que nous commençons la saison avec une base très solide, alors on va voir comment ils s'entendent."

Selon leur patron, les deux hommes ont tout à gagner d'une relation visant à tirer Yamaha vers le haut plutôt que de se concentrer sur leur petite personne chacun de leur côté pour déterminer qui des deux est le leader de l'équipe. Ils ont par ailleurs beaucoup à apprendre l'un de l'autre, estime le Britannique, qui sait que l'un des points de focus de Viñales est le rythme du samedi, en qualifications, afin de partir aussi haut que possible de la grille de départ. Et celui-ci ne manque par ailleurs pas de continuer à agiter l'épouvantail jaune fluo et de mentionner le quatrième homme de Yamaha, qui les a tous les deux coiffés au poteau au général l'an dernier !

"Une chose qui est ressortie de la présentation de l'équipe, c'est l'appréciation de Maverick pour la vitesse incroyable de Fabio en 2019 et 2020, avec ses performances en matière de pole positions. Comme vous le savez, en MotoGP aujourd'hui l'écart entre obtenir en course un excellent résultat ou un résultat pas si bon est très fin, et tout le monde est extrêmement compétitif."

"Je pense, et j'espère, qu'ils vont donc se regarder l'un et l’autre, mais aussi regarder dans le stand d'à-côté dans le team Petronas. Nous avons la très grande expérience de Valentino dans cette équipe et il sera sur une moto de même spécification que nos pilotes. Tous les trois seront sur la même spec et chacun pourra voir ce que les autres pilotes ont comme réglages et où ils gagnent du temps, et puis Frankie [Morbidelli] aussi. Alors je pense qu'ils vont apprendre les uns des autres, mais aussi que le package Yamaha dans son ensemble sera très fort cette année."

Deux pilotes redoutables sur un tour

D'après Quartararo, c'est effectivement dans la manière d'aborder les qualifications que se rejoignent notamment les deux pilotes factory, et d'où une émulation saine pourrait provenir. C'est dans ce domaine que le Français s'attend au plus gros duel avec son équipier, dont il connait aussi la pointe de vitesse. "L'année dernière, on s'est bien battu", apprécie-t-il dans un large sourire. "Il n'était alors pas mon coéquipier mais c'était pareil : on avait la même moto, on cherchait toujours à savoir quelle était la meilleure Yamaha. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait apprendre et a repoussé nos limites."

"Je pense que la qualité de Maverick est sa régularité en course", poursuit-il de manière plus étonnante au vu de la perception donnée par l'Espagnol de ses performances le dimanche après-midi. "Je me souviens qu'à Sepang en 2019 j'étais bon en essais, mais le rythme de Maverick était vraiment rapide. Et puis d'un point de vue personnel, c'est vraiment un mec bien. J'espère que ce sera comme entre Lorenzo et Rossi, parce qu'ils se sont battus l'un contre l'autre au championnat jusqu'à la dernière course de l'année [en 2015] … Et j'espère être à la place de Lorenzo, et gagner le championnat !" poursuit-il dans un clin d'œil. "En tout cas, je m'entends bien avec Maverick et je pense que l'on peut vraiment bien travailler ensemble et mener Yamaha au sommet. C'est mon objectif personnel, me battre pour le championnat."

Reste qu'au-delà des compliments et de la bonne entente apparente, Viñales demeure celui ayant le plus à perdre de voir Quartararo remplacer un équipier dont il avait pris la mesure en piste, à défaut de l'avoir fait dans le garage.

Le voici désormais à sa septième saison dans l'élite du MotoGP, dont cinq avec Yamaha. La patience commence à manquer pour celui qui pourrait rapidement développer des sentiments similaires à ceux affichés par Pol Espargaró chez KTM lorsque de jeunes pousses venaient cueillir les fruits d'un travail dont il estimait avoir été le principal artisan. Pour l'heure, Viñales flatte lui aussi les qualités de celui avec qui il découvrira la cohabitation dans le box.

"Je pense que sa principale qualité, c'est le tour lancé", estime-t-il au sujet de Quartararo. "Il est très bon en qualifications. Il m'a permis de progresser en 2019 parce qu'il est très important d'être en première ligne et que Fabio y était souvent. J'ai beaucoup appris parce que c'était un jeune pilote, qui faisait ses débuts en MotoGP, et qu'il était très bon sur un tour. Maintenant, je suis bon en qualifications, j'ai appris. Je pense qu'il est très réactif. J'étais comme ça quand j'étais jeune ! En un sens c'est bien, mais d'un autre côté non !"

"On s'entend très bien", retient l'Espagnol, "et je pense que ça peut aider quand on est coéquipiers parce qu'on va passer plus de temps ensemble. Je trouve que c'est vraiment une super personne et c'est toujours génial de très bien s'entendre. Bien sûr, votre coéquipier est votre principal adversaire, mais c'est bien d'avoir beaucoup de respect l'un pour l'autre pour bien s'entendre et se battre de la meilleure façon possible."

"Tout est très difficile et on affronte des adversaires forts, et c'est là que l'on apprend beaucoup", résume Quartararo, qui sait que pour remporter une couronne MotoGP, il faut non seulement prendre le dessus sur toute une variété de packages, mais aussi sur ses propres équipiers. "J'espère qu'à la fin de l'année ce sera moi [le numéro un]. Pour le moment il n'y a pas de pilote numéro un et pas de numéro deux. Maverick a son opinion et j'ai la mienne, mais nous avons la même idée, celle de travailler ensemble pour améliorer la moto au maximum."

"Quand ce sera le moment des qualifications et des courses, ce sera la guerre entre nous, par contre on ne doit pas se battre dès le vendredi matin, ni pendant les tests. Je pense que c'est bien de parler très clairement pour arriver à la première course avec la meilleure moto possible. Pour le moment et jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura pas de pilote numéro un ou deux, et à la fin on verra si j'arrive à finir devant comme premier pilote Yamaha."

