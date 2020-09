Bradl doit déclarer forfait à Misano

Stefan Bradl a dû déclarer forfait pour le deuxième week-end de course à Misano. Le pilote d'essais de Honda, aligné pendant l'absence de Marc Márquez, est diminué par son bras droit. Il a souffert pendant le GP de Saint-Marin et il a subi une intervention chirurgicale en début de semaine. L'Allemand n'est pas apte à rouler.

"La situation n’est pas fantastique", explique Bradl. "J’ai un problème sur les nerfs des deux petits doigts de la main droite. Il fallait suivre l’évolution après les courses en Autriche. Même durant la petite pause, je le sentais le matin en me réveillant. Je ne pensais pas que c’était si grave. Le week-end dernier, j’ai me suis senti mal immédiatement. En course, j’ai beaucoup souffert et j’ai un peu perdu mes sensations dans la main."

Lire aussi : EL1 - Quartararo déjà proche du rythme de qualifications

"J’ai décidé de voir un médecin lundi, entre les deux courses de Misano. J’ai subi une petite opération mardi, pour donner plus de latitude aux nerfs, parce qu’un muscle appuyait un peu dessus. L’opération s’est bien passée et je me sens mieux mais avec le peu de temps entre ces deux courses, je ne me suis pas totalement remis de l’opération. Je me sens un peu mieux mais je suis un peu gêné, je ne peux pas piloter la moto à 100%. Je dois me reposer pour revenir en forme. J’espère être prêt pour Barcelone."

Bradl était en piste dans les Essais Libres 1 et il a réalisé le 20e temps. Il y aura 20 pilotes engagés ce week-end puisque Cal Crutchlow, forfait la semaine dernière, n'est pas encore apte à rouler.