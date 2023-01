Le team LCR annonce la date de sa présentation

Charger le lecteur audio

Le calendrier de présentation des équipes MotoGP est quasiment au complet désormais : le team LCR a en effet annoncé qu'il donnerait le coup d'envoi officiel de sa saison 2023 le 7 mars prochain, dévoilant ainsi l'avant-dernière date qui manquait au programme.

Ces rendez-vous traditionnels du début d'année ont débuté mi-janvier avec la présentation de l'unique équipe Yamaha encore inscrite en MotoGP, organisée dans le cadre d'un salon en Indonésie. Le team Gresini a suivi quelques jours plus tard, près de sa base italienne de Faenza, avant que Ducati ne braque les projecteurs sur la station de sports d'hiver de Madonna di Campiglio pour y lever le voile sur la moto du Champion du monde en titre ornée du numéro un et de sa livrée 2023.

La semaine dernière a également permis de découvrir les couleurs du team Pramac puis de l'équipe officielle KTM, avant une pause qui devrait n'être interrompue que le 25 février par la présentation de l'équipe Repsol Honda, formation officielle du HRC. L'équipe satellite du constructeur japonais attendra donc une dizaine de jours de plus avant de lever le voile sur ses RC213V et son nouveau duo de pilotes, Álex Rins rejoignant désormais Takaaki Nakagami.

L'ancien pilote Suzuki a trouvé refuge dans l'équipe dirigée par Lucio Cecchinello alors qu'Álex Márquez l'a quittée pour rejoindre le clan Ducati via Gresini Racing. Pour Rins, il s'agit d'une solution sur le papier intéressante, puisqu'il retrouvera chez Honda son ancien coéquipier Joan Mir, aligné aux côtés de Marc Márquez chez Repsol, mais aussi Ken Kawauchi, directeur technique du programme Suzuki de 2015 à 2022.

Après la dégringolade du clan Honda au cours des trois dernières années, une évolution sensible des machines est attendue pour cette nouvelle saison, même si le pilote essayeur Stefan Bradl a souhaité tempérer les attentes après un premier test privé réalisé la semaine dernière.

Les premiers essais officiels vont occuper la pause qui se profile dans la valse des présentations, avec d'abord le shakedown organisé à Sepang à partir de dimanche et qui réunira les essayeurs et le seul rookie de cette saison (Augusto Fernández pour Tech3), avant le grand rendez-vous fixé à partir du 10 février : trois jours d'essais collectifs et médiatisés qui devraient donner de premières indications sur le travail réalisé dans les usines pendant la trêve.

À ce jour, seul le team VR46, composé de Marco Bezzecchi et Luca Marini, n'a pas annoncé la date de sa présentation officielle.

Les présentations MotoGP 2023

Équipe Date Lieu Monster Energy Yamaha MotoGP 17 janvier Jakarta Photos | Vidéo Gresini Racing MotoGP 21 janvier Cervia Photos Ducati Lenovo Team 23 janvier Madonna di Campiglio Photos | Vidéos Prima Pramac Racing 25 janvier Photos Red Bull KTM Factory Racing 26 janvier Photos | Vidéos Repsol Honda Team 25 février Tech3 GasGas Factory Racing 4 mars LCR Honda 7 mars Aprilia Racing 10 mars CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team 16 mars Mooney VR46 Racing Team À confirmer