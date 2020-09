Viñales tente de ne pas se laisser perturber par Quartararo

Deux fois deuxième, deux fois battu par Fabio Quartararo… Maverick Viñales assure ne pas se laisser décontenancer par la hiérarchie qui s'est établie lors des premières manches de la saison, bien que quelque peu contre-nature au vu de la prise de pouvoir d'un pilote arrivé depuis peu en MotoGP et pas encore membre de l'équipe officielle.

Aborde-t-il ce troisième Grand Prix dans l'idée qu'il doit absolument reprendre des points au Français ? "Je ne sais pas… Nous verrons comment se passera la course. Notre principal objectif est d'être sur le podium", prévient Viñales. "Nous avons eu la chance d'essayer de gagner la course et nous avons tenté [à Jerez], mais ma mentalité est de me concentrer sur moi-même et de faire progresser ma moto, mon ressenti, puis ensuite on verra en course. Nous allons tenter d'être là, d'être malins et de tirer le maximum de ma propre performance et de celle de la moto."

Viñales l'assure, ce début de championnat le satisfait pleinement, précisément parce qu'il tente de ne pas être dans la comparaison − en dépit des questions de plus en plus pressantes des journalistes sur son futur coéquipier. "Notre objectif était de monter sur le podium et on a fait de notre mieux, on a pris le maximum de points possible à Jerez", estime-t-il. "J'arrive maintenant sur des pistes que j'aime vraiment. Brno et l'Autriche sont des circuits dont j'adore le tracé, et j'aime être ici."

Le pilote de Roses tente de puiser son calme dans la vision globale qu'il a du championnat, alors que cette saison a déjà réservé une surprise de taille, et par la même occasion une grande opportunité à saisir, avec la blessure de Marc Márquez. "On a une bonne opportunité, il faut qu'on prenne tout cela comme une seule et même course, qu'on continue à pousser et je suis sûr qu'on va trouver quelque chose de plus sur cette course. On va essayer d'être au maximum."

"Évidemment, c'est mieux que tous les pilotes soient là. Marc est très fort et dur à battre, ça rend donc le championnat plus intéressant, mais on veut de toute façon battre tous les pilotes en piste", souligne celui qui s'était classé troisième l'an dernier. "Quoi qu'il en soit, on est tous partis avec zéro point à Jerez et on avance. Parfois on a de la chance, parfois on en manque et on a de grosses chutes, mais cette année c'est comme ça, il faut faire avec. On garde la même mentalité qu'à la première course. Il faut qu'on soit forts, qu'on soit rapides, notre objectif principal est d'être sur le podium à chaque course et d'être réguliers aux avant-postes."

Moins d'obsession à l'idée du titre après la désillusion de 2017

Le Maverick Viñales posé que l'on voit cette année est bien loin de celui d'il y a deux ans, pour qui chaque déception était source d'une réaction abrupte. C'est le fruit, explique-t-il, d'un long cheminement, à la fois personnel et dans l'organisation de son stand, où un changement majeur a été opéré en remplaçant Ramon Forcada par Esteban Garcia fin 2018.

"Je prends les choses différemment. Avant, j'étais obsédé par les résultats, par la victoire et le titre, surtout après 2017 où il a été très dur pour moi de comprendre et d'accepter que j'avais perdu ce championnat", admet-il auprès du site officiel du MotoGP. On se souvient en effet de cette saison 2017 comme d'une cruelle déception, pour un pilote qui venait de rejoindre Yamaha auréolé d'une aura de futur Champion du monde et qui avait remporté les deux premiers Grands Prix avant de s'effondrer.

Alors, aujourd'hui, ce n'est pas la double victoire de Fabio Quartararo en ouverture de championnat qui va ébranler sa stratégie. "Je me sens assez fort. On va clairement montrer plus de potentiel sur les prochaines courses mais on veut se concentrer sur nous-mêmes, essayer de tirer le maximum de chaque course et c'est le plus important pour nous", assure-t-il, sans toutefois occulter totalement celui qui a fait office de référence à Jerez : "Fabio est actuellement le favori, c'est lui qui est en tête du championnat."

"Personne n'exclut bien sûr Marc du championnat, parce qu'il va revenir. Et puis tout le monde peut faire une erreur et perdre une course, alors on reste très calmes, on garde les pieds sur terre et on sait qu'il reste beaucoup de travail à faire si on veut se battre pour ce titre."

Avec Guillaume Navarro