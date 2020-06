Viñales a retrouvé le motocross et Jerez

Troisième du championnat 2019, Maverick Viñales peaufine sa préparation pour la nouvelle saison, qui débutera dans moins d'un mois. Très performant pendant les essais menés en février avant la suspension des compétitions, le pilote espagnol s'était blessé à la cheville droite lors d'un entraînement en motocross début mars, ce qui lui avait valu une hospitalisation puis l'avait contraint à un certain repos pendant le confinement.

Trois mois ont passé depuis, trois mois durant lesquels le manque de course engendré par le coronavirus a finalement joué en sa faveur puisqu'il a eu le temps de parfaitement se remettre. La semaine dernière, il a ainsi fait son retour sur une piste de motocross pour la première fois depuis cet incident. Il s'est rendu à Castelló d'Empúries, dans la région de Roses, en Espagne, dont il est originaire.

Précédemment, le pilote Yamaha avait repris les roulages sur asphalte grâce aux séances proposées par le Circuit Andorra-Pas de la Casas près de son lieu de résidence. Il a poursuivi ce type d'entraînement ce week-end, cette fois sur une piste plus adaptée à sa préparation : il s'est en effet rendu à Jerez pour une première séance rendue possible par la réouverture du circuit andalous qui, à partir du 15 juillet, accueillera les MotoGP. Pour le moment, les pilotes présents ont dû se contenter de dérivées de la série en lieu et place de leurs prototypes et c'est donc au guidon d'une R1 que Viñales a limé le bitume.

Ces séances se sont multipliées au cours du dernier mois, et plusieurs circuits figurant sur les calendriers mondiaux ont ainsi ouvert leurs portes aux pilotes professionnels d'Assen au Red Bull Ring, en passant par Misano ou Portimão. Álex Rins et Aleix Espargaró, par exemple, roulaient sur le circuit portugais la semaine dernière, alors que Valentino Rossi et les membres de la VR46 Riders Academy étaient à nouveau à Misano. Johann Zarco, lui, a retrouvé ces derniers jours le circuit de Barcelone.

Après les premiers tests organisés cette fois avec les MotoGP par KTM (Red Bull Ring) et Aprilia (Misano), une séance réunira à partir de demain plusieurs équipes avec leurs prototypes, là encore sur le circuit Marco Simoncelli.