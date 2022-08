Warm-up - Viñales mène avant d'être stoppé, Espargaró bien présent

Charger le lecteur audio

Au moment d'entamer ces vingt dernières minutes de roulage avant la course, la principale interrogation résidait dans la capacité d'Aleix Espargaró à remonter sur son Aprilia au lendemain d'une lourde chute qui l'a laissé avec de fortes douleurs aux chevilles, surtout la droite. Au repos samedi après-midi et incertain pour la course, le Catalan s'est bien présenté dans son garage ce matin, avec encore de grandes difficultés pour marcher.

Espargaró a néanmoins rassuré en prenant la piste dès le début de cette séance surtout destinée à finaliser les choix de pneus. L'asphalte n'étant mesuré qu'à 30°C au cours de ce warm-up, les pilotes ont pour la plupart choisi le pneu tendre à l'avant, tandis que les trois types de gommes ont été vus à l'arrière, même si le choix devrait se faire entre le médium et le dur pour la course.

Après les premières salves de tours rapides, Marco Bezzecchi devançait Fabio Quartararo, tandis qu'Aleix Espargaró roulait à moins d'une seconde des pilotes les plus rapide. Le poleman Johann Zarco pointait à une vingtaine de secondes après un passage hors piste sans gravité.

Quartararo, qui devra emprunter le chemin du long-lap en début de course, a pris le pouvoir dans son deuxième tour rapide. Joan Mir et Enea Bastianini ont fait mieux, réalisant le même chrono au millième près, avant que Maverick Viñales devienne le premier pilote de la journée à rouler sous la barre des deux minutes. Quartararo a été le deuxième à réaliser une telle performance, mais 0"066 derrière son ancien coéquipier.

Après le cap de la mi-séance, Álex Rins, dont les qualifications ont été gâchées par un pneu dur monté par erreur à l'avant de sa Suzuki, s'est emparé de la première place. Viñales a récupéré la tête avant de s'arrêter sur le bord de piste avec un problème technique sur son Aprilia. Pendant ce temps, Quartararo s'entraînait une énième fois au passage dans le long-lap afin d'en limiter les effets sur sa course.

La fin de séance a surtout été marquée par une chute pour Pol Espargaró avant d'aborder Becketts, sans dommage pour le pilote mais pas pour sa moto, passablement endommagée.

Viñales a conservé la première place devant les pilotes Suzuki, Rins et Joan Mir. Bien placé tout au long de ce warm-up, Marco Bezzecchi s'est classé au quatrième rang devant Quartararo et Aleix Espargaró, qui n'a pas semblé gêné outre mesure par ses douleurs et a pu boucler neuf tours. Un bilan médical va néanmoins être pratiqué afin de déterminer sa présence sur la grille de départ. Jorge Martín, Miguel Oliveira, Brad Binder et Takaaki Nakagami ont complété le top 10.

Les pilotes Ducati ont pour la plupart été discrets avec Enea Bastianini 11e, Pecco Bagnaia 12e et Johann Zarco 15e après avoir passé toute la séance loin des dix premiers. Jack Miller s'est contenté du 20e temps.

GP de Grande-Bretagne - MotoGP - Warm-up