Aleix Espargaró sera bien au départ de la course

Charger le lecteur audio

Aleix Espargaró a pris sa décision : il sera bien au départ de la course de Silverstone cet après-midi, malgré la lourde chute dont il a été victime hier en début d'après-midi.

Le pilote Aprilia a subi un violent highside pendant les Essais Libres 4 du Grand Prix de Grande-Bretagne, piégé à grande vitesse dans le virage 12 de la piste de Silverstone. Resté un moment au sol sous le coup d'évidentes douleurs, il a été évacué sur une civière avant de se remettre debout au bout de quelques minutes.

Immédiatement examiné au centre médical du circuit, il a passé des radios qui ont exclu toute fracture, et une heure plus tard il participait aux qualifications et battait même le précédent record de la piste pour aller chercher la sixième place sur la grille de départ. Il souffre néanmoins des deux chevilles et notamment d'une contusion osseuse très douloureuse au pied droit. Samedi, il admettait que la douleur n'avait fait qu'empirer au fil des heures malgré les soins reçus dans l'après-midi à la Clinica Mobile, si bien que sa participation à la course restait incertaine.

Dimanche matin, c'est toujours en boitillant qu'Espargaró a rejoint son stand mais il a bel et bien pris part au warm-up de 20 minutes et s'y est montré tout aussi actif que ses adversaires, bouclant un total de neuf tours. Longtemps présent dans la première moitié basse du classement, il a réalisé une première série de six tours avec deux pneus medium, puis s'est lancé dans un deuxième run avec cette fois un pneu arrière dur usé, la gomme qu'il utilisait samedi au moment de sa chute. Il a alors amélioré son chrono pour se porter au sixième rang sous le drapeau à damier, à seulement quatre millièmes de Fabio Quartararo devant lui et 0"667 du meilleur temps établi par Maverick Viñales.

Cette séance matinale visait à évaluer la capacité du pilote Aprilia à prendre le départ de la course en fonction de la douleur qu'il ressentirait. Dès son retour au stand, il a été examiné par le directeur médical du championnat et le verdict est positif : il s'alignera au départ à 13h heure locale (14h en France). "Aleix prendra part à la course d'aujourd'hui", a annoncé Aprilia. "La douleur est problématique mais nous espérons qu'elle sera gérable sur la distance de la course."

Deuxième du championnat à 21 points de Fabio Quartararo, Aleix Espargaró abordait la manche de Silverstone conscient qu'il avait potentiellement une chance à saisir compte tenu de la pénalité dont va devoir s'acquitter le Français. Seul pilote à avoir marqué des points à chaque course depuis le début de la saison, il partira peut-être diminué mais tentera de poursuivre cette moisson qui jusqu'ici lui profite au classement général.