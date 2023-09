Une course en deux temps pour Johann Zarco à Misano

Objectif atteint pour Johann Zarco ! Dans un week-end où les difficultés ont été nombreuses pour lui, le Français, parti seulement 16e sur la grille, a intégré le top 10 sous le drapeau à damier. Un résultat obtenu au prix d'un départ prudent mais efficace, et surtout de deux derniers tours offensifs lors desquels il a successivement fait craquer Aleix Espargaró et Álex Márquez.

"Ça fait du bien", souffle le pilote Pramac au micro de Canal+. "Sur les deux derniers tours, Aleix a commencé à faire quelques erreurs. Je ne sais pas s’il avait un problème avec le pneu avant, mais du coup il s’est écarté et j’ai pu passer à l’intérieur. Et Álex Marquez, on voyait qu’il commençait un peu à peiner, il a beaucoup ralenti sur la partie rapide, et là je n’ai pas réussi à le passer au virage 14... du coup je me suis dit qu’il fallait que je tente au dernier virage."

Johann Zarco empoche six points au terme d'une "course difficile" et se maintient au sixième rang du championnat avant d'entamer une tournée extra-européenne qu'il espère plus faste.

"Je ne suis pas trop trop mal parti, j’ai fait attention et j’ai vite été 12e", reprend-il. "Et au bout de trois ou quatre tours ils ont commencé à prendre un rythme sur un petit 32, et j’ai eu du mal à suivre, la moto glissait beaucoup. Elle a même énormément pompé. Le système pour abaisser la moto était très agressif, ma moto rebondissait, à tel point que ça gonflé ma combinaison, et là j’ai perdu des places."

"Ensuite, après deux tiers de course, j’ai pu un peu mieux piloter la moto, j’ai pu mieux gérer ces sorties de virage pour faire moins pomper la moto. [...] Mais je suis content, c’est ce que je visais, j'ai pu le faire, sur cette piste où on dirait que rien ne veut aller pour moi, j’étais content quand même d’exploiter un peu mon style et de me faire plaisir avec."

Pas franchement surpris par la prestation XXL de son coéquipier Jorge Martín sur l'ensemble du week-end, Johann Zarco reconnaît avoir de nouveau "eu des sensations un peu différentes sur la moto", ce qui lui permet tout de même de laisser place à l'optimisme : "Ça m’a permis de cerner des trucs pour les courses suivantes et d'essayer d’être encore mieux sur la moto".

"[Jorge] était sur un autre niveau, il pouvait tout faire quand il voulait, et c’est beau", conclut-il. "Il a la vitesse depuis le début, c’est que parfois il ne parvient pas à tout mettre bout à bout. Ça fait plaisir, et j’aimerais bien être à sa place, pouvoir dominer un week-end comme ça, ça doit être bien sympa."