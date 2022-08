Zarco devrait signer avec Pramac en Autriche

Charger le lecteur audio

En cette reprise du MotoGP, plusieurs sujets occupent toute l'attention, à commencer par les différentes signatures qu'il manque encore pour compléter la grille 2023. Du côté de Ducati, la décision concernant le second guidon officiel sera en théorie annoncée après le Grand Prix d'Autriche, et Jorge Martín et Enea Bastianini sauront lequel l'obtiendra et lequel ira (ou restera) chez Pramac, aux côtés de Johann Zarco.

La situation n'est toutefois pas encore confirmée pour ce dernier, bien que son renouvellement soit sûr à 99%. En marge du Grand Prix de Grande-Bretagne, il a confié que la situation serait enfin actée d'ici peu : "Ça a avancé car il y avait plusieurs petits détails à gérer. Normalement, on devrait signer en Autriche."

Même s'il ne s'est jamais senti en danger, cette officialisation sera une chose en moins à penser pour se concentrer pleinement sur la seconde partie de la saison et ne pas reproduire les erreurs de l'année passée. Le Français revient en effet de la pause estivale à nouveau très bien placé au championnat, avec une troisième position et 58 points de retard sur le leader, Fabio Quartararo.

"La deuxième partie de saison l'an dernier a été bizarre", a-t-il reconnu. "J'ai eu mon problème au bras, ce qui ne m'a certainement pas aidé. Je ne voulais pas accepter que j'avais besoin d'une opération, et après l'opération j'ai pu faire à nouveau de bons résultats. J'espère que du point de vue technique et physique, ça sera mieux, mais je souhaite aussi changer des choses sur la moto, sur mon style, pour utiliser mieux l'avant. Je le fais déjà mieux cette année que l'an dernier. Je ne veux pas faire de révolution dans mon style donc je dois être plus régulier que la seconde partie de saison de l'an dernier."

En net progrès sur la Desmosedici selon lui, Zarco continue néanmoins de chercher les derniers détails qui lui manquent encore pour décrocher cette première victoire tant attendue en MotoGP, et qu'il a désormais clairement en ligne de mire.

"Je continue de penser que je n'utilise pas la moto aussi bien que je le devrais, mais même comme ça je suis bien placé donc j'espère mieux m'en servir dans la seconde partie de saison. Je veux dire être plus performant sur la moto et être en mesure de gagner des courses, c'est l'un des principaux objectifs car parfois je suis assez rapide mais pas assez pour penser à la victoire. C'est pour ça que je pense que je fais de bonnes choses, mais que ce n'est pas assez", a-t-il ajouté.