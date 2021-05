Toyota dévoile les raisons de la sortie de Kobayashi

Les problèmes de freins n'ont pas épargné la Toyota GR010 Hybrid #7 ce samedi, à Spa-Francorchamps. Après plusieurs alertes, l'Hypercar du trio Kamui Kobayashi, Mike Conway et José María López a été victime d'un énième blocage à l'approche du virage Bruxelles. En tête aux deux tiers de l'épreuve, Kobayashi a quitté la piste et s'est échoué dans le bac à gravier. La perte de temps a été considérable et la #7 est passée de la première place à la troisième au drapeau à damier, derrière la GR010 Hybrid #8, vainqueur, et l'Alpine A480 #36.

Selon le directeur technique de Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, "une sensibilité des roues avant" est à l'origine de ce problème, des analyses poussées donneront plus de détails lors des prochains jours. Interrogé par Motorsport.com, Kobayashi a déclaré : "Nous avions un peu de mal avec le train avant mais le rythme était encore bon. Puis les roues avant se sont bloquées et, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu les débloquer."

Conway, qui s'est chargé des premiers relais de la Toyota #7, a expliqué que lui et ses deux coéquipiers ont vécu des incidents tout au long de l'épreuve. "J'ai eu un blocage au premier virage, José María a eu un accrochage avec une GTE Pro, donc la voiture était vraiment difficile à conduire", a-t-il expliqué à Motorsport.com. "Nous avons eu quelques petits soucis, il faut en tirer les leçons et revenir plus fort la prochaine fois."

L'accrochage de López avec la Porsche 911 RSR-19 #91 de Richard Lietz à la chicane Bus Stop a entraîné une pénalité de passage par la voie des stands, appliquée par Kobayashi après sa sortie de piste. Au moment de celle-ci, le pilote japonais comptait environ 45 secondes d'avance sur la Toyota jumelle et 30 secondes sur l'Alpine de Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrão, en deuxième position.

Dans l'autre garage nippon, la GR010 #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley a également vécu une course mouvementée, surmontant deux pénalités pour franchir la ligne d'arrivée avec un peu plus d'une minute d'avance sur l'Alpine LMP1. La Toyota victorieuse a dû effectuer une pénalité de 36 secondes au stand car le tuyau de ravitaillement a été retiré avant les 35 secondes exigées par le règlement Hypercar lors de la première immobilisation. La #8 a également reçu une pénalité de cinq secondes pour un "unsafe release". "À mi-course, nous ne pensions vraiment pas pouvoir gagner à cause des pénalités", a commenté Buemi. "Nous devons nous améliorer à cet égard, mais nous n'avons pas fait d'erreurs de pilotage."

"Ce qui est positif pour nous, c'est que nos deux voitures ont terminé la première course", a lancé Pascal Vasselon. "Ce qui est moins bien, c'est que nous avons commis plusieurs erreurs, notamment lors des premiers ravitaillements. Pour nous, c'était important de gagner la première course Hypercar [mais] ce fut difficile."

Les temps forts des 6 Heures de Spa-Francorchamps sont à revivre sur Motorsport.tv. Le mois prochain, le Championnat du monde d'Endurance se rendra au Portugal pour les 8 Heures de Portimão, le 13 juin.

