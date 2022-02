Fourmaux aide à construire une Puma après son accident

Charger le lecteur audio

Adrien Fourmaux s'est rendu à la base britannique de M-Sport cette semaine pour apporter son soutien à l'équipe, qui travaille actuellement à la construction d'une nouvelle Ford Puma Rally1 en repartant de zéro. Celle-ci doit être prête pour courir sur la neige du Rallye de Suède, à la fin du mois.

Le pilote français et son copilote Alexandre Coria ont eu de la chance de sortir indemnes d'un accident impressionnant survenu lors du Rallye Monte-Carlo, manche d'ouverture du WRC, le mois dernier. Fourmaux avait alors mal évalué un virage à gauche et tapé de plein fouet le flanc de la montagne, envoyant sa Puma dans les airs, catapultée par-dessus les barrières de sécurité avant de tomber dans un ravin.

La voiture, détruite, a bien été récupérée par l'équipe M-Sport, néanmoins il a été jugé plus rapide de reconstruire un châssis entièrement neuf pour le prochain rallye, qui se courra du 24 au 27 février en Suède. Fourmaux a choisi de se rendre au Royaume-Uni afin d'épauler les mécaniciens dans cette tâche. La transmission et le moteur ont en revanche pu être sauvés sur la voiture accidentée et pourront être réemployés.

"C'était important pour moi de venir apporter mon soutien et mon aide aux gars, et de montrer que je ne suis pas seulement là sur les rallyes et que nous travaillons en équipe", a déclaré Adrien Fourmaux à Motorsport.com. "Ils ont abattu un gros travail pour construire quatre voitures pendant la période de Noël, alors c'était vraiment décevant pour moi et pour eux de voir la voiture détruite. J'ai donc voulu aider."

"J'ai travaillé sur la reconstruction de l'unité hybride et du système de refroidissement, et j'ai reconstruit toutes les traverses et les bras de suspension sur la voiture. J'ai aussi travaillé dans le compartiment moteur, ce qui est intéressant pour moi. J'en sais un peu plus sur la voiture et je la comprends donc mieux. J'aime passer du temps avec l'équipe. Il est certain que ça n'est pas un bon moment dans ma carrière, mais c'est bien au moins de passer du temps avec eux et de comprendre la voiture."

Tim Jackson, ingénieur en chef du développement de la Puma, a expliqué que c'est le délai relativement court entre le Rallye Monte-Carlo et celui de Suède qui a poussé l'équipe à reconstruire une nouvelle voiture.

"[Son état] était assez mauvais et ce châssis ne sera pas utilisé en Suède car le délai était trop court pour cela", a-t-il précisé. "Nous avions un châssis de rechange, que les gars construisaient de toute façon. Dans un souci d'économie de temps, il s'agissait de savoir ce qui serait plus rapide pour en construire un nouveau, et utiliser une coque que nous avions déjà prévue était donc la solution."

"Tous les constructeurs ont connu quelques gros accidents pendant les essais et [le nouveau châssis] s'est plutôt bien comporté, ce n'était donc pas une surprise. C'est bien de savoir que c'est toujours le cas", a ajouté Tim Jackson.

M-Sport alignera quatre Puma au Rallye de Suède, dans deux semaines. Lorenzo Bertelli fera ainsi ses débuts au volant de la nouvelle Rally1, en rejoignant Craig Breen, Gus Greensmith et Adrien Fourmaux. L'équipe britannique est actuellement en tête des classements après la victoire de Sébastien Loeb au Monte-Carlo, complétée par la troisième place de Craig Breen et la cinquième de Gus Greensmith.