Réparer ce qu'on a cassé, la méthode Wilson

Charger le lecteur audio

C'est une scène qui se fait de plus en plus rare : voir des pilotes mettre la main à la pâte pour venir en aide à leurs mécaniciens en train d'œuvrer sur leurs voitures. Les pilotes M-Sport Gus Greensmith et Adrien Fourmaux ont ainsi troqué leur combinaison bleu marine pour un bleu de travail au Kenya, lors de la deuxième étape du Safari Rally.

Les deux hommes avaient en effet été contraints à l'abandon un peu plus tôt le samedi, Greensmith ayant notamment endommagé le système de refroidissement de sa Puma lors d'un tonneau dès la matinée. L'Anglais a dû par la suite poursuivre l'étape sans pare-brise, après avoir retiré celui-ci pour pouvoir s'extraire de la voiture avec son copilote Jonas Andersson, faute d'aide de la part des commissaires présents sur place.

Lire aussi : Greensmith furieux face à l'inaction des commissaires sur son accident

Les quatre voitures alignées par M-Sport au Kenya ont dû se retirer à un moment ou à un autre d'une épreuve décidément bien terne pour l'équipe britannique, qui avait constaté les abandons de Sébastien Loeb et Craig Breen dès le vendredi.

Peu après l'accident de Greensmith, Fourmaux a pour sa part été victime d'une casse de sa suspension, survenue après une crevaison lors de la première spéciale de la journée. Mais pour espérer pouvoir repartir le dimanche et participer à la Power Stage, le patron de l'équipe, Malcolm Wilson, a enjoint ses deux pilotes à user d'huile de coude pour tenter de remettre d'aplomb leurs machines respectives à temps.

"Malcolm avait Gus et Adrien sous la main, il en a donc profité pour les faire travailler sur leurs voitures", a expliqué le manager de M-Sport, Richard Millener. "Ils ont tous les deux réalisé un gros travail sur leurs voitures à l'atelier, et c'était une bonne opportunité de travailler sur celles-ci après que la majeure partie du rallye ait été disputée. C'était une bonne opportunité de leur permettre de voir comment remédier à cela si ça survient de nouveau. C'était également important pour qu'ils comprennent ce que les mécaniciens vivent [au cours des rallyes]."

Ce n'est pas la première fois que Fourmaux donne un coup de main aux mécaniciens de M-Sport cette année. Le Français leur avait déjà proposé ses services après le Rallye Monte-Carlo, à la suite de son gros accident qui avait nécessité de reconstruire le châssis. "J'ai discuté avec Malcolm et il m'a dit 'Tu sais ce que je veux faire ?', j'ai répondu que non et il m'a rétorqué : 'Je veux que tu roules demain, donc tu vas rouler demain mais avant cela tu vas réparer la voiture'", a relaté le Nordiste. "Il m'a dit : 'Tu vas y aller avec Alex [Alexandre Coria, le copilote de Fourmaux] et un autre mécanicien, et ensuite tu vas te débrouiller tout seul'".

Fourmaux a pu repartir le dimanche au Safari Rally, et décrocher ainsi son tout premier point en Power Stage.

Une leçon d'humilité

Une façon de faire prendre conscience de tout le travail qu'entraînent les réparations d'une voiture de rallye endommagée, alors que le début de saison de Fourmaux a été marqué par plusieurs sorties de route.

Reste que la démarche a porté ses fruits, alors que le Français et son coéquipier anglais ont réussi à reprendre la compétition le lendemain et à aller chercher tous les deux des points sur la Power Stage (Greensmith quatrième et Fourmaux cinquième).

Une leçon qui force à l'humilité selon Greensmith. "Cela a permis de remettre les choses en perspective, et de voir tout ce qu'ils [les mécaniciens] font", a expliqué l'Anglais. "[…] Lorsque vous endommagez votre voiture, vous devez la réparer vous-même."