"Arrogance ou excès de confiance" : le regard d'Abiteboul sur Alpine

C'est l'heure des grandes manœuvres chez Alpine. Après la mise à l'écart du PDG Laurent Rossi sur des projets spéciaux, le directeur d'équipe Otmar Szafnauer et le directeur sportif Alan Permane sont également sur le départ, alors que Pat Fry, Chief Technical Officer, a pour sa part décidé de rejoindre Williams.

La structure d'Enstone est donc en pleine reconstruction au niveau de son équipe dirigeante. "Cela traduit une insatisfaction sur les résultats et très probablement une perte de patience de la part du comité de direction du groupe Renault", analyse Cyril Abiteboul dans les colonnes de franceinfo:sport, lui qui a été le directeur de cette écurie de 2016 à 2020 inclus.

"Au-delà de l'impatience, il y a peut-être eu aussi un peu d'arrogance en début de saison ou d'excès de confiance. Quand on ne se confronte pas à la réalité, au bout d'un moment on peut soi-même se raconter des histoires. Il n'est pas exclu que l'histoire que l'on se racontait en interne fût trop flatteuse. Mais Alpine n'est pas si loin non plus."

Un excès de confiance, comme dans la définition des objectifs ? Otmar Szafnauer ne cache pas que s'il part, c'est parce qu'il juge irréalistes les délais désormais exigés par la direction de Renault pour renouer avec le succès. Laurent Rossi avait lui-même établi un "projet sur 100 courses" en octobre 2021, sans que ce soit une réussite pour l'instant, après 40 Grands Prix : Alpine n'a signé qu'un podium cette saison.

"Les plans à quantifier à 100 Grands Prix, pourquoi pas 120, pourquoi pas 80… Je ne les comprends pas", assène Abiteboul, qui fait valoir ses arguments. "Quand on commence à afficher un plan comme ça, on est sûr d'avoir faux car on ne maîtrise pas ce que font les autres en Formule 1. Les investissements colossaux d'Aston Martin, la dynamique hallucinante de Red Bull, tout ça ne va pas s'arrêter parce qu'on arrivait au Grand Prix 99 de Laurent Rossi."

Cyril Abiteboul est désormais à la tête de l'écurie Hyundai en WRC

"La direction précédente a tenu à faire un reset complet après mon départ, qui avait écarté une quinzaine de personnes. On le sous-estime tout le temps en F1 comme dans d'autres secteurs ultra concurrentiels : aller chercher quelqu'un à la concurrence, ça prend du temps. Quand on perd 15 personnes et qu'on recrute… Il se passe deux à trois ans avant que ça fasse effet. Le remaniement que Laurent Rossi a souhaité faire, on n'a même pas vraiment vu ce qu'il donnait."

Le même raisonnement a été exprimé par Szafnauer, qui a rappelé que certaines recrues dont il est à l'origine n'avaient même pas encore eu le temps de rejoindre l'écurie, en raison des périodes contractuelles d'inactivité forcée lorsqu'elles quittent leur équipe précédente.

Et alors qu'Alain Prost insistait récemment sur la nécessité de bâtir un projet autour de quelques personnalités clés dont un pilote, Abiteboul estime que le duo homogène composé d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly ne permet pas d'atteindre cet objectif.

"Deux noms, c'est un de trop", assure l'ingénieur français. "Quand on ferme les yeux, qu'on pense à Mercedes, on pense à Lewis Hamilton, même si Nico Rosberg a fait des choses extraordinaires. Quand on pense à Red Bull, on pense au premier cycle autour de Sebastian Vettel, puis au deuxième cycle autour de Max Verstappen. Il y a besoin d'avoir un pilote qui soit aussi un peu le patron d'équipe, cette force de l'incarnation elle est fondamentale."

Lire aussi : Verstappen explique son nouvel échange tendu avec son ingénieur

Pierre Gasly, Alpine F1 Team 1 / 23 Photo de: Michael Potts / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 2 / 23 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 3 / 23 Photo de: Michael Potts / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 4 / 23 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 5 / 23 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 6 / 23 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 7 / 23 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, devance Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 8 / 23 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine F1 Team, 3ème position, célèbre avec son équipe après le Sprint 9 / 23 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 10 / 23 Photo de: Erik Junius Pierre Gasly, Alpine F1 Team 11 / 23 Photo de: Erik Junius Esteban Ocon, Alpine F1 Team lors de la parade des pilotes 12 / 23 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 13 / 23 Photo de: Michael Potts / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Esteban Ocon, Alpine A523 14 / 23 Photo de: Alfa Romeo Pierre Gasly, Alpine A523 15 / 23 Photo de: Alpine Pierre Gasly, Alpine A523 16 / 23 Photo de: Alpine Pierre Gasly, Alpine A523 17 / 23 Photo de: Alpine Pierre Gasly, Alpine A523, Esteban Ocon, Alpine A523 18 / 23 Photo de: Alpine Esteban Ocon, Alpine A523 19 / 23 Photo de: Alpine Pierre Gasly, Alpine A523 20 / 23 Photo de: Alpine L'équipe Alpine Racing 21 / 23 Photo de: Alpine Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 22 / 23 Photo de: Red Bull Content Pool Esteban Ocon, Alpine A523 23 / 23 Photo de: Alpine