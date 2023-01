Alfa Romeo annonce la présentation de sa F1 2023

Charger le lecteur audio

Alfa Romeo dévoile à son tour ses plans d'avant-saison, en programmant la présentation de sa monoplace le 7 février prochain, à 10h. L'écurie italo-suisse, qui entre dans la dernière année du partenariat entre Sauber et le constructeur italien avant de laisser place nette à Audi, sera la troisième à lever le voile sur sa nouvelle monture, après Red Bull Racing et Williams. Cette F1, dans la continuité des précédentes, sera baptisée C43 et sera révélée à Zurich, en direct.

Sixième du championnat constructeurs l'an passé en s'appuyant notamment sur une première partie de saison très réussie, la structure devra effacer une fin d'année 2022 où elle avait été plus en délicatesse avec le développement, tout en gérant l'après Frédéric Vasseur, parti prendre les commandes de la Scuderia Ferrari. D'ailleurs, si Andreas Seidl a été nommé à la tête de Sauber, l'écurie doit encore annoncer l'identité de son directeur pour la saison à venir.

On ne sait pas si la monoplace conçue à Hinwil, et toujours propulsée par l'unité de puissance Ferrari, prendra la piste pour une journée de tournage dans la foulée. Les essais hivernaux se dérouleront fin février, sur trois jours, à Bahreïn, une semaine seulement avant l'ouverture de la saison sur ce même circuit de Sakhir. Cette année, Alfa Romeo s'appuiera sur le même tandem que l'an passé, constitué de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu.

Désormais, neuf des dix écuries du plateau ont annoncé une date de présentation pour leur nouvelle F1 – ou au moins, à défaut, d'une nouvelle livrée. Seule l'équipe Haas de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg n'a pas encore fait savoir quand sera présentée la future monoplace américaine.

Les dates des présentations F1 2023

Équipe Date Lieu Red Bull 3 février New York Williams (livrée) 6 février, 15h À confirmer Alfa Romeo 7 février, 10h Zurich AlphaTauri (livrée) 11 février New York McLaren 13 février À confirmer Aston Martin 13 février, 20h Silverstone Ferrari 14 février À confirmer Mercedes 15 février Silverstone Alpine 16 février Londres Haas À confirmer À confirmer