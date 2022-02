Alfa Romeo présente sa livrée 2022

Charger le lecteur audio

Il n'en restait plus qu'une ! Ce dimanche matin, Alfa Romeo a officiellement levé le voile sur sa C42, qui n'avait pas encore été présentée en bonne et due forme. L'occasion surtout, pour l'écurie gérée par Sauber, de publiquement révéler sa livrée pour la saison 2022.

La C42 avait pris une première fois la piste à Fiorano la semaine dernière pour un shakedown, puis a participé aux trois journées d'essais hivernaux à Barcelone, qui se sont terminés vendredi. C'était toutefois avec une livrée temporaire, dite de camouflage, en attendant la présentation.

Confiée cette année à un nouveau duo de pilotes, constitué de Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, l'Alfa Romeo C42 est toujours propulsée par l'unité de puissance Ferrari. L'équipe d'Hinwil sort en revanche d'une première salve d'essais délicate, au terme de laquelle elle est l'une des deux qui ont le moins roulé tout au long des trois jours. Les deux pilotes n'ont ainsi accumulé que 175 tours sur la piste catalane, quand Ferrari a allègrement dépassé la barre des 400.

Esthétiquement, Alfa Romeo a fait le choix du renouvellement avec une robe marquée par un rouge beaucoup plus présent. La volonté est de marquer l'héritage de la marque italienne mais également celui de Sauber, qui fête cette année ses 30 ans. L'écriture d'Alfa Romeo sur le capot moteur adopte un style très rétro tandis que les flasques sur les roues adoptent les deux couleurs principales de la livrée.

"Le début de la saison est toujours un moment passionnant, lors duquel nous observons le fruit du travail consenti par des centaines de personnes sur une longue période de temps", rappelle Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie. "La C42 est une voiture que nous avons hâte de voir courir, non seulement parce qu'elle est la première conçue sous l'égide du nouveau cycle réglementaire, grâce auquel la compétition devrait être plus resserrée et excitante, mais aussi parce que nous avons la plus grande confiance en cette voiture pour aider l'équipe à faire un grand pas en avant vers le haut de la grille."

La saison 2021 d'Alfa Romeo a été particulièrement difficile, l'écurie a terminé au neuvième rang du championnat constructeurs avec 13 points.