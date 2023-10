Alonso l'admet : il ne fait pas "du bon travail" à Mexico

Un Fernando Alonso en manque de confiance, c'est une rareté, et c'est pourtant bien ce que l'Espagnol a souligné après la journée de samedi au Grand Prix de Mexico. Éliminé en Q2 après un étonnant tête-à-queue lors de la Q1, il a reconnu ne pas vraiment pouvoir faire mieux que la 13e position de laquelle il s'élancera.

"Très compliquée", a ainsi déclaré l'Espagnol lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur ce que ces incidents révélaient au sujet de la voiture. "Hier [vendredi] dans les virages à grande vitesse, j'ai perdu la voiture, aujourd'hui sur les vibreurs, j'ai perdu la voiture. Il semble que nous soyons toujours à la limite de l'adhérence. Et nous avons été lents à chaque séance."

"Ce n'est donc pas une mauvaise séance de qualifications, ou quoi que ce soit de ce genre. Nous avons eu des difficultés tout au long du week-end. Alors oui, c'est délicat. Nous devons travailler tous ensemble pour revenir à notre meilleur niveau, qui n'est manifestement pas celui que nous montrons."

Lire aussi : Formule 1 La grille de départ du GP de Mexico F1 2023

Cependant, Alonso a souligné que la performance décevante au Mexique n'était pas uniquement due à la voiture. "Ce week-end a été particulièrement difficile pour moi. Je ne sais pas, peut-être que Lance [Stroll, 18e et éliminé en Q1] était un peu plus confiant ce week-end, mais ce n'était pas mon cas."

"Je n'ai pas fait du bon travail ce week-end, je me suis toujours senti en retrait et j'ai toujours manqué de confiance dans la voiture. Et comme je l'ai dit, le gros tête-à-queue d'hier à grande vitesse aurait pu se traduire par un contact avec le mur ou quelque chose de ce genre. Je n'étais donc pas non plus à mon meilleur niveau. Nous devons donc tous progresser."

Fernando Alonso manque de confiance à Mexico.

En dépit des doutes liés au nouveau package aéro à Austin, Alonso estime que travailler avec à Mexico est le bon choix : "Évidemment, nous avons aussi eu la course d'Austin, que nous avons utilisée pour comparer les deux packages. Et les résultats étaient clairement en faveur du nouveau package. Nous n'avons donc aucune inquiétude à ce sujet. Mais il semble que nous ne soyons pas très confiants dans la voiture. Au volant, nous n'arrivons pas à tirer le maximum. Et cela nous pénalise beaucoup."

"Sur cette piste, nous perdons également un ou deux dixièmes par virage. Ce n'est pas que dans un seul secteur qu'il nous en manque. Le temps au tour est de plus en plus lent. Nous devons donc trouver plus de performance. Comme je l'ai dit, tout le monde essaie de faire de son mieux. Je reste donc confiant et je pense que nous allons nous améliorer d'ici à Abu Dhabi."

Le double Champion du monde a écarté l'idée que les difficultés actuelles soient liées à des problèmes spécifiques de réglages. "Je ne pense pas que les réglages soient en cause. Nous avons souvent essayé différents réglages ces derniers temps. Depuis Singapour, je pense que nous expérimentons un peu plus avec la voiture."

Lire aussi : Formule 1 Plusieurs pilotes blanchis après la Q1, Sargeant pénalisé

"À Austin, nous avons eu l'occasion parfaite, en partant des stands, d'aller encore plus loin dans l'expérimentation. Nous avons eu les trois séances ici. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse uniquement des réglages. C'est donc plus au package et à nous, pilotes, de nous sentir un peu plus en confiance."

Alonso ne fait toutefois pas une croix sur un bon résultat ce dimanche lors de la course : "Nous avons marqué des points à Austin en partant de la voie des stands. Alors demain, j'espère que nous pourrons encore marquer des points en partant sur la grille."

"Je pense que les températures et le fait de rouler derrière des voitures constituent toujours une grosse pénalité ici au Mexique, à cause des températures et d'autres choses comme ça. Cela va donc être difficile pour tout le monde. C'est une course pour voir le drapeau à damier, et nous verrons ce qui se passera à l'avant aussi."

Avec Adam Cooper