Alonso : Aston Martin ne répétera pas les erreurs de 2023

Le début de saison 2023 d'Aston Martin a pu se résumer à un conte de fées, l'équipe de Silverstone passant en un hiver d'une structure de seconde zone à une prétendante aux podiums, et même aux victoires à certaines occasions. Ainsi, lors des huit premières manches l'an dernier, Fernando Alonso a grimpé sur six podiums, faisant de sa nouvelle équipe l'une des forces du sommet de la grille, avec Red Bull, Mercedes et Ferrari.

Mais la suite de 2023 n'a pas été aussi brillant pour Aston Martin, qui n'a accumulé que deux podiums sur les 14 courses suivantes. En cause, le retour des équipes de pointe ayant manqué leur début de saison, mais aussi plusieurs erreurs dans le développement de l'AMR23 qui l'ont vu parfois revenir à d'anciennes pièces.

Alonso estime toutefois que l'écurie a appris de ses erreurs de 2023 au moment d'embarquer dans une nouvelle campagne. "Je suis confiant. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais peut-être pas pu dormir ces deux derniers mois !", plaisante-t-il.

"Je pense que nous avons fait beaucoup d'expériences et beaucoup de changements pour comprendre les problèmes et la direction que nous devons suivre sur la voiture cette année. Je pense que nous avons compris beaucoup de choses et, avec la voiture de cette année, nous avons l'intention d'améliorer certaines des faiblesses que nous avons vues en matière de développement de la voiture l'année dernière."

"Nous avions peut-être pris la mauvaise direction à quelques reprises et nous l'avions compris un peu trop tard. J'espère que nous disposons de ces connaissances. Les difficultés de l'année dernière ont été des leçons que nous avons retenues pour la voiture de 2024 et nous verrons le résultat. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant cet hiver, peut-être pas autant que l'année dernière, parce que la base était très pauvre l'année dernière. Cette année, la base est déjà très solide, ce qui est compréhensible."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Pour Alonso, la hiérarchie de 2024 risque d'être difficilement lisible en milieu de grille, en se basant sur la fin de l'année dernière. Ainsi, selon lui, même le gain le plus marginal pourrait faire une grande différence en qualifications et, par conséquent, en course.

"Je sais que ce sera très serré", annonce-t-il. "Donc, même si nous faisons des progrès raisonnables et très bons, nous savons qu'au cours de l'hiver, les autres équipes font aussi de bons progrès. Et nous l'avons vu à Abu Dhabi, je crois qu'il y avait six dixièmes entre la [première place] et la 18e place [en Q1]. Donc quand vous vous améliorez de quelques dixièmes, cela peut changer votre vie. Et cela peut changer le fait de se battre pour le podium ou d'être en Q2, hors du top 10, dans les premières courses."

"Et peut-être avec une simple petite mise à jour que vous apportez à la course suivante, vous passez de la Q2 au podium. Je pense donc que ce sera une saison très intéressante et très exigeante en dehors de la piste, à essayer d'apporter des évolutions qui feront la différence."

Propos recueillis par Jonathan Noble