Alonso : "Beaucoup de travail à faire ce soir" malgré le top 10

Respectivement septième et quatrième des Essais Libres 2 sur le circuit du Hungaroring, Fernando Alonso et Esteban Ocon ont connu une journée globalement bonne dans des conditions chaudes et sur cette piste sinueuse exigeante qui semble convenir à l'Alpine.

Toutefois, pour le double Champion du monde qui a fêté ses 40 ans ce jeudi, il reste encore beaucoup à faire pour s'assurer de faire fructifier les bonnes dispositions entrevues. "C'était une bonne journée. Le Hungaroring est évidemment un circuit très différent de Silverstone et l'on doit vraiment s'adapter à ces virages lents et à autant d'action sur un tour."

"Nous avons essayé différentes choses sur la voiture, dont certaines en ayant à l'esprit ces températures très élevées à Budapest. Nous n'avons pas encore un équilibre parfait, donc nous avons beaucoup de travail à faire ce soir, mais nous nous en rapprochons. C'était donc une journée productive dans l'ensemble."

Même constat de l'autre côté du garage, Ocon insistant également sur l'importante chaleur de cette première journée en terre magyare. "C'était un bon vendredi d'essais dans l'ensemble. Les conditions étaient très piégeuses avec cette chaleur qui doit battre des records ici. Je n'avais jamais vu des températures de piste supérieures à 60°C dans ma carrière ! C'est un immense défi de devoir gérer les pneus, les freins et la voiture."

"Il était important d'en prendre la mesure, mais il devrait faire beaucoup plus frais demain. Aujourd'hui, nous étions compétitifs et la monoplace semblait bonne sur le seul tour que nous avons fait en tendres. C'est positif pour commencer, j'aime piloter ici, mais nous devons continuer à travailler dur demain en vue des qualifications, dont nous connaissons tous l'importance sur ce circuit."

Davide Brivio, directeur de la compétition d'Alpine, appelle quant à lui à la prudence en raison d'une hiérarchie difficile à lire et de conditions appelées à changer. "Nous avons connu deux séances positives, notamment avec Esteban qui se sentait à l'aise dans la voiture et a montré un bon rythme avec les deux composés de pneus. Fernando a encore un peu de travail pour ajuster la monoplace à sa convenance, mais nous avons collecté beaucoup de données utiles sur les longs relais et les différents pneumatiques afin de progresser demain."

"Les résultats finaux sont bons, mais il est difficile de tirer des conclusions, d'autant plus que la météo pourrait évoluer. Nous devons pour l'instant poursuivre nos efforts, continuer de travailler, faire de bonnes qualifications et rester concentrés."