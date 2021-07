Verstappen : "Rien d'alarmant" malgré les difficultés rencontrées

À la suite de la longue controverse de Silverstone, Max Verstappen aurait probablement aimé avoir un peu plus de calme sur le Hungaroring. Mais entre le recours de Red Bull rejeté par la FIA et le meilleur temps des Essais Libres 2 pris par Mercedes, le week-end du Néerlandais ne commence pas de la meilleure des manières. Premier avec 61 millièmes d'avance en EL1, Verstappen a ensuite glissé jusqu'à la troisième place dans l'après-midi, accusant un retard de trois dixièmes sur Valtteri Bottas.

Si le pilote Red Bull reconnait qu'il faudra produire un effort important pour mettre des bâtons dans les roues des Flèches Noires compte tenu de leurs performances aujourd'hui, il assure que la situation n'est pas préoccupante. "Il y a beaucoup de choses à examiner, mais rien d'alarmant", explique Verstappen. "Il n'y a rien de trop important à surmonter. Ce n'est pas une journée facile avec des températures comme celles-ci, donc nous allons tout analyser."

La température de piste a en effet atteint 60°C au début de la seconde séance d'essais, rendant l'exploitation des pneus tendres difficile. Et en plus d'un sous-virage plus important avec les gommes rouges de Pirelli, le pilote néerlandais a dû gérer un problème lié à sa radio. "Nous avons procédé à quelques ajustements entre les EL1 et les EL2. Nous devons regarder ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas bien marché. La piste était également très chaude, ce qui n'est jamais facile, donc nous verrons bien", poursuit-il.

Verstappen avait dû être hospitalisé lors de son crash au Grand Prix de Grande-Bretagne, après un impact de 51 g, et l'état du Néerlandais était donc source de préoccupations en Hongrie. Mais les craintes de ses fans et de son équipe se sont dissipées dès que le pilote a quitté la voie des stands dans la première séance d'essais libres, comme l'explique Christian Horner.

"Le moment le plus révélateur pour moi a été son premier tour en piste", commente le directeur d'équipe. "Il a signé le record dans chaque secteur, et il s'est directement installé en haut de la feuille des temps. Je pense que c'est la preuve de sa grande force mentale après l'accident qu'il a connu. Évidemment, il est encore un peu secoué mais, physiquement, il va bien et n'a signalé aucun problème après la [première] séance."