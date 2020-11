Alonso et Hamilton voient Russell comme la star de l'avenir

S'il n'a toujours pas marqué le moindre point depuis le début de sa carrière en Formule 1, George Russell ne cesse d'impressionner au volant de la modeste Williams. Le Britannique a infligé un 35-0 à ses équipiers Robert Kubica puis Nicholas Latifi en qualifications, se montrant également dominateur le dimanche.

"Parmi tous [les jeunes pilotes], c'est George Russell qui me surprend tous les week-ends par son pilotage de la Williams sans la moindre erreur. Sa vitesse pure me surprend vraiment. Donc si je dois dire un nom, c'est Russell que je choisis pour l'avenir", déclarait sans détour Fernando Alonso le mois dernier.

Lewis Hamilton, pour sa part, a apporté son soutien à Russell lorsque ce dernier a commis une coûteuse bévue sous Safety Car à Imola, percutant le mur alors qu'il occupait la dixième place synonyme d'une première entrée dans les points. "Il n'y a pas de mal à faire des erreurs, et il n'y a pas de mal à en souffrir", indiquait un message envoyé par le septuple Champion du monde à son compatriote.

Récemment interrogé par Motorsport.com sur le message en question, Hamilton a comparé les débuts de Russell en Formule 1 à ceux réalisés par Alonso au sein de la modeste Scuderia Minardi en 2001 ; l'Espagnol s'était alors fait remarquer avec la monoplace la moins compétitive du plateau et avait été titularisé par Renault en 2003.

"Ce qu'il est parvenu à faire est similaire à Alonso, à beaucoup de pilotes qui ont débuté dans une écurie de fond de grille, qui ont eu l'opportunité de progresser, de mener une équipe et de faire des erreurs", a souligné Hamilton. "Cette année, la manière dont il a tout géré, ce qu'il a fait avec cette voiture pour la mettre en Q2 assez souvent et vraiment obtenir d'excellents résultats, c'est juste génial."

"Je suis vraiment impressionné par sa science de la course et par sa progression. Je pense réellement que l'avenir, c'est lui. Il y a plusieurs pilotes qui sont l'avenir de ce sport, mais il fait partie de ceux dont la progression future m'enthousiasme vraiment. Je ne doute aucunement qu'il a le potentiel pour devenir champion un jour."

Quant au principal intéressé, il est forcément flatté par ces éloges mais veut toutefois s'assurer de rester concentré sur la tâche qui est la sienne. "J'apprécie évidemment ces commentaires, sans l'ombre d'un doute", indique Russell. "C'est presque un bruit de fond, car je sais que je dois continuer à être performant constamment. Aussi fantastique que ce soit de recevoir une tape dans le dos et des compliments de leur part, il faut que je confirme avec le travail que je fais en piste."

"J'ai toujours essayé de ne pas me laisser distraire par de tels commentaires. Je fais ce sport pour moi et pour ma famille. La plus grande pression, c'est moi qui me la mets et personne d'autre", conclut le protégé de Mercedes, qui restera chez Williams pour une troisième saison en 2021.

Propos recueillis par Luke Smith

Voir aussi :