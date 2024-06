Alonso lance une pique au sujet de Ferrari après les qualifs

De retour en Q3 pour la première fois depuis le GP de Chine, Fernando Alonso a signé le sixième temps des qualifications du Grand Prix du Canada 2024 de F1. Mais dans une séance serrée, où les sept premiers se sont tenus en 0"280 et où la pole s'est même jouée sur le moment où a été signé le meilleur temps, l'Espagnol nourrit quelques regrets.

Ainsi, quand il lui a été demandé s'il pouvait trouver les 0"228 qui manquaient à l'appel pour s'élancer depuis la première place, il a répondu : "Oui, c'est sûr, dans le deuxième virage. J'ai eu tellement de survirage et j'ai tellement perdu la voiture que je me suis demandé si je devais interrompre le tour et rentrer ou continuer. Et puis j'ai continué, et j'étais P6, donc si on pense que deux dixièmes peuvent vous mettre en pole position, peut-être qu'on pouvait les trouver dans un virage."

"J'ai piloté de manière très agressive après cela, juste pour rattraper le tour", a-t-il ensuite expliqué, en réponse à une question de Motorsport.com sur le fait que ce n'était pas la première fois de la saison qu'il pensait à interrompre un tour s'avérant finalement bon. "Mais, oui, je pense que c'était délicat. Il est certain que la voiture était un peu meilleure ce week-end. Hier déjà, nous nous sentions un peu plus en confiance avec la voiture."

"Demain, tout se jouera sur la gestion des pneumatiques", a-t-il ajouté à propos de la course de ce soir, 20h heure française. "Sans les longs runs P2, nous entrons dans l'inconnu un peu avant la course. Et s'il pleut, c'est l'une de ces courses où vous savez que si vous vous arrêtez pour les pneus intermédiaires ou les pneus secs un tour trop tard ou un tour trop tôt, votre course est terminée, donc vous devez le faire au bon moment, et il faudra un peu de chance pour tout le monde."

Nous sommes devant des adversaires de taille, n'est-ce pas ? Devant Pérez, devant les deux Ferrari, qui étaient sur le point de remporter le Championnat du monde tout d'un coup après Monaco...

Puis, interrogé sur la chaîne espagnole DAZN, il a ajouté : "C'était difficile, parce que nous avons fait pas mal de changements entre les EL3 et les qualifs. Nous avons pris des risques en termes de réglages et les qualifications ont été difficiles, parce qu'il pleuvait, [puis] il s'est arrêté de pleuvoir, on ne savait jamais quelles étaient les conditions en piste."

"Mais nous sommes devant des adversaires de taille, n'est-ce pas ? Devant [Sergio] Pérez, devant les deux Ferrari, qui étaient sur le point de remporter le Championnat du monde tout d'un coup après Monaco, et d'autres", a-t-il lancé en contenant un éclat de rire, avant de reprendre. "Nous tentons donc, lentement mais sûrement, de faire de notre mieux, mais il nous reste un long chemin à parcourir et ces deux dixièmes nous ont fait un peu plus mal aujourd'hui."

Avec Filip Cleeren