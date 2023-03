Alonso "pas encore en position" de battre Pérez et Red Bull

Charger le lecteur audio

Auteur du troisième temps des qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de F1, Fernando Alonso s'élancera en première ligne à la faveur de la pénalité moteur reçue par Charles Leclerc et du problème technique qui a touché Max Verstappen en Q2. L'Espagnol a beau avoir signé un résultat probant lors de l'exercice lancé ce samedi, et s'attendre à un rythme encore meilleur en course, il juge qu'espérer pouvoir rivaliser avec Sergio Pérez et les Red Bull en général sera quasiment impossible. En tout cas, pour le moment...

"Je ne sais pas [si nous pouvons battre Pérez], je pense que nous ne sommes pas encore en position de le faire. En ce qui concerne le rythme pur, je pense que Red Bull est sur une autre planète et je crois que nous devons nous concentrer davantage sur les équipes qui sont derrière. Ferrari sera très forte, Mercedes est forte, Alpine aussi ; elles sont rapides ici."

"Notre course se jouera juste derrière nous. Nous avons vu aujourd'hui que Max était probablement dans son propre monde aujourd'hui en qualifications et qu'il n'a pas pu les terminer à cause d'un problème mécanique. Même si nous nous concentrons sur nos rétroviseurs et essayons de maintenir les gens derrière, si quelque chose se passe devant, nous essaierons de saisir l'opportunité."

"Je ne veux pas paraître pessimiste, mais si nous regardons le rythme en essais libres et à Bahreïn, il faut être honnête avec nous-mêmes et reconnaître que Red Bull a une petite longueur d'avance sur tout le monde. Ce n'est pas l'objectif de demain, de se battre pour la victoire avec Checo. Mais, comme je l'ai déjà dit, la Formule 1 n'est pas une science exacte, vous savez, tout peut arriver et aujourd'hui, Verstappen était P15. Ce sont des choses qui arrivent parfois."

Alonso s'attend à une course resserrée avec peu d'écart entre les écuries du top 10, où la bonne gestion pneumatique de l'AMR23 jouera un rôle, tout comme la réussite. "Ce sera une course très serrée, je m'y attends, et je pense qu'elle sera déterminée par de petits détails : l'un sera le départ, l'autre la gestion des pneus. L'autre sera la stratégie et le dernier sera probablement la chance."

"Nous avons vu l'an dernier avec Checo que la chance et une voiture de sécurité peuvent jouer un rôle important. La voiture semble bien fonctionner sur le circuit, mais il est difficile d'en tirer des conclusions. La voiture est performante sur les longs runs, elle semble très douce avec les pneus. Alors oui, essayons de maximiser nos forces et j'espère que nous aurons de la chance."