L'objectif de Pérez : résister au "lion" Alonso

Auteur de la pole position à Djeddah tandis que son coéquipier Max Verstappen subissait une défaillance de son arbre de transmission en Q2, Sergio Pérez a fait une belle opération ce samedi, d'autant qu'il évoluait plus ou moins à une demi-seconde de son chef de file depuis le début du week-end.

"Ce premier run en Q3 a été un sacré pas en avant, par rapport à tous mes tours précédents, ce qui m'a permis d'obtenir la pole", confie Pérez, toutefois conscient qu'il aurait dû faire mieux dans son ultime tentative ; il a finalement signé le meilleur temps avec un dixième et demi d'avance sur Charles Leclerc et quatre dixièmes et demi de marge sur Fernando Alonso. Le pilote Ferrari ayant été pénalisé sur la grille de départ pour avoir dépassé son quota annuel d'unités de contrôle électronique, c'est le représentant d'Aston Martin qui s'élancera aux côtés de Pérez en première ligne.

Verstappen, lui, ne sera que 15e au moment de l'extinction des feux, mais a déjà prouvé qu'il était capable de s'imposer en partant de si loin. Bien qu'un seul Grand Prix ait eu lieu jusqu'alors cette saison, il est déjà clair que la Red Bull a un avantage net le dimanche, notamment grâce à une dégradation pneumatique maîtrisée par rapport à Ferrari, et Pérez a bien l'intention d'en profiter.

"Nous avons certainement une bonne voiture de course. C'est probablement là que nous sommes un petit peu meilleurs que la concurrence", estime le Mexicain. "Tant de choses peuvent arriver en course, mais je m'attends bien à ce que [Verstappen] remonte. Notre rythme de course était très compétitif vendredi, alors on verra. Espérons pour l'équipe que nous allons pouvoir remonter et marquer un maximum de points. Ces week-ends-là sont très importants ; la compétition ne va faire que se resserrer."

Cependant, Pérez va se concentrer sur sa propre course. "Je ne vais pas aborder la course de demain en pensant à Max. Tout d'abord, je dois m'assurer de conserver la tête dans les premiers tours. Si j'arrive à faire ça, à garder ce lion derrière, ce sera bien", conclut-il en référence à Fernando Alonso.