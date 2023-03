Alonso perd son podium à Djeddah !

Charger le lecteur audio

Pas de 100e podium au Grand Prix d'Arabie saoudite pour Fernando Alonso ! Si l'Espagnol a bien participé à la cérémonie, reçu le trophée et bu l'eau de rose, il a finalement écopé d'une pénalité de dix secondes pour mauvaise exécution d'une première sanction qui lui avait été infligée dès le début de course en raison de son mauvais positionnement au départ. Il est donc déclassé et recule en quatrième position, offrant la troisième place à George Russell qui avait terminé à 5,1 secondes sur la piste. Alonso sauve le top 4 pour un peu plus de trois dixièmes face à Lewis Hamilton.

Dans les faits, l'Espagnol a tenté d'observer sa pénalité de cinq secondes (en raison de son décalage hors de la zone de départ) au moment de la période de Safety Car qui a suivi l'abandon de son équipier Lance Stroll, mais l'écurie a mal réalisé celle-ci. Il est a priori reproché au responsable du lève-vite (ou jack) à l'arrière d'avoir été en contact avec la monoplace pendant les cinq secondes, ce qui est formellement interdit quand une pénalité est purgée. En conséquence, comme cela avait été le cas pour exactement les mêmes infractions et dans les mêmes circonstances pour Alpine et Esteban Ocon à Bahreïn, dix secondes ont été rajoutées à son temps de course juste après l'épreuve.

Interrogé avant d'apprendre sa seconde pénalité et la perte de son podium, Alonso avait déclaré à propos de la première sanction, reçue pour avoir dépassé la ligne blanche avec les pneus gauche de son AMR23 au départ : "Il faut que j'analyse ça, évidemment. J'ai commis une erreur, et quand ils m'ont dit que j'avais une pénalité de cinq secondes, je me suis dit qu'il fallait que je roule un peu plus vite pour récupérer ces cinq secondes. Mais il faut que j'analyse ça."

Dans les derniers tours de course, il avait été demandé à Alonso mais également à Russell de hausser le rythme face à la perspective d'une pénalité.

Il semblerait que le long délai avant de prendre une décision sur le cas Alonso soit lié au fait que l'affaire a été envoyée à la salle de contrôle à distance de la FIA (la "VAR") pour enquête.