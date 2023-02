Alonso : Stroll peut être Champion du monde

Charger le lecteur audio

Fernando Alonso va entamer cette année un nouveau chapitre de sa longue carrière en Formule 1 avec l'aventure Aston Martin. L'Espagnol, en quête de victoire depuis 2013 et de titre mondial depuis 2006, se lance à 41 ans dans un défi de taille puisque l'écurie qu'il a rejoint était encore moins bien classée que la précédente, Alpine, au terme de l'exercice 2022.

C'est en sus une structure en pleine mutation qui l'accueille puisqu'Aston a lancé un grand plan de mise à niveau de ses installations pour qu'elles soient plus en ligne avec ses ambitions et celles de son dirigeant, Lawrence Stroll. Un pari tardif mais dans lequel Alonso assure qu'il peut s'épanouir, évoquant même fréquemment le fait qu'il n'aurait pas forcément besoin d'être derrière le volant d'une monoplace verte pour savourer les succès qui pourraient résulter de son propre travail.

"Je serai tout de même très fier si l'équipe gagne sans moi dans la voiture", a-t-il expliqué dans un entretien publié sur le site de l'équipe, à la suite d'une question imaginant des succès qui interviendraient après sa retraite. "Je serai très fier du processus et de ma contribution au projet."

Puis, toujours en réponse à cette même question, le voici qui ajoute à propos de son équipier Lance Stroll : "Avec Lance, l'équipe a un pilote qui est super jeune, super talentueux et qui a la possibilité d'être Champion du monde. Le voir y parvenir et avoir joué un rôle dans cette réussite, que ce soit derrière le volant ou non, sera quelque chose de spécial pour moi."

Pour être aussi performant [sur le mouillé], il faut avoir un feeling particulier avec la voiture. Fernando Alonso à propos de Lance Stroll

"Je connais Lance depuis 11 ans", a-t-il ensuite précisé. "Nous nous sommes rencontrés en 2012 lorsque j'étais chez Ferrari ; il faisait partie de la Ferrari Academy. Et je connais son père, Lawrence, depuis de nombreuses années. C'est un grand ami à moi. Je suis allé chez lui au Canada plusieurs fois, pour pratiquer différents sports et passer du temps ensemble."

Puis, interrogé sur l'idée que Stroll serait un pilote "sous-coté", le double Champion du monde espagnol explique : "Il a la vitesse, et il a le talent. Il l'a montré à plusieurs reprises, surtout sur le mouillé. Je me souviens de la pole position de Lance en Turquie et de certaines de ses autres excellentes performances sur le mouillé ; pour être aussi performant dans des conditions difficiles, il faut avoir un feeling particulier avec la voiture."

