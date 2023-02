L'Alfa Romeo C43 prend la piste à Barcelone

Charger le lecteur audio

Première écurie du plateau à avoir dévoilé sa véritable monoplace pour la saison 2023, Alfa Romeo est également la première à la mettre en piste. Comme annoncé mardi lors de sa présentation officielle, la C43 a fait l'objet d'un premier roulage ce vendredi. L'écurie a recours à l'une des deux journées de tournage promotionnel dont bénéficie chaque concurrent de la grille, et qui permet de rouler avec la monoplace de l'année en cours dans la limite de 100 km et avec des pneus Pirelli de démonstration. Une bonne opportunité de réaliser un déverminage en bonne et due forme.

Avant de s'envoler pour Bahreïn dans moins de deux semaines, Alfa Romeo a chois de procéder à ce shakedown en Espagne, sur le circuit de Barcelona-Catalunya. C'est Valtteri Bottas qui a pris le volant de la C43 à moteur Ferrari pour lui offrir ses premiers tours de roue, dans des conditions certes un peu fraîches mais sous le soleil, et sous les yeux attentifs également de son coéquipier Zhou Guanyu. La monoplace arborait un fond plat déjà différent de celui visible sur les photos studio de la présentation.

Alfa Romeo, qui a énormément travaillé sur l'arrière de sa nouvelle monoplace en s'inspirant de Ferrari et Red Bull, a également mis l'accent sur la fiabilité. L'écurie ne veut pas vivre les mêmes mésaventures qu'en début d'année dernière sur ce plan. "On n'a que trois jours d'essais hivernaux", rappelle le directeur technique Jan Monchaux. "Et si on se retrouvait dans la même situation que l'an dernier, ce serait un cauchemar. Car si on passe une journée et demi au garage à essayer de réparer la voiture, comme l'an dernier lors des premiers essais à Barcelone, alors le début de la saison sera vraiment en péril."

Avec une livrée revisitée et qui délaisse le blanc pour le noir, la saison 2023 sera la dernière disputée sous le nom Alfa Romeo pour Sauber. La structure suisse est entrée, sous la direction d'Andreas Seidl, dans un processus de transition qui doit la mener jusqu'à la prise de pouvoir majoritaire d'Audi pour 2026.

