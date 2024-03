Alpine F1 pensait être "plus proche" des autres équipes à Djeddah

Ce n'est certes pas, comme à Bahreïn, la dernière ligne qui attendra les Alpine ce samedi en Arabie saoudite. Mais dans les faits, l'A524 est encore une fois la monoplace la moins rapide des qualifications, à trois dixièmes de la meilleure Stake et de la meilleure Williams en Q1.

Autant dire qu'il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir même s'il était vain d'espérer un miracle, alors que l'écurie française n'avait pas d'évolutions à Djeddah et a prévenu qu'il faudrait attendre pour voir un vrai mieux. Las, Esteban Ocon, 17e ce vendredi, a reconnu qu'Alpine avait abordé la séance en espérant que l'écart avec les concurrents directs serait tout de même moindre.

"Je suis désolé qu'on soit encore si loin", a-t-il répondu sur Canal+, en référence à son message radio de fin de Q1. "Je pense qu'on est tous déçus du résultat encore une fois. On pensait qu'on allait être un peu plus proches de ceux de devant. Malheureusement on échoue à peu près à la même position qu'à Bahreïn, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas pu assez [en] faire, l'équipe n'a pas pu assez [en] faire et globalement on a manqué de performance. C'était plus un 'sorry' dans ce sens-là."

Pierre Gasly, 18e à quatre petit millièmes de son équipier, est revenu plus en détail sur sa séance avant d'évoquer la situation générale : "Je pense qu'on fait un bon premier run, j'arrive à faire un bon tour", a-t-il raconté pour Canal+. "Sur le deuxième run malheureusement, dès le premier virage je glisse énormément de l'arrière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Deuxième pareil, quatrième je prends un énorme snap... donc on va checker si tout était normal parce que c'était vraiment bizarre."

"Après en termes de performance, je pense qu'on est là où on s'attendait. On est encore trop loin de la Q2. On en est conscient, tout le monde essaie de trouver les solutions. Après on ne peut pas apporter des solutions en si peu de temps. Pour le moment il va falloir faire du mieux possible avec la voiture qu'on a. On sait que c'est compliqué. On va continuer de tout donner et on va faire pareil demain. On verra ce qui est possible."

Personne n'est satisfait de voir là où on est, Luca [de Meo] le premier.

"On est tous très conscients de la situation dans laquelle on est", a-t-il ensuite ajouté. "Personne n'est satisfait de voir là où on est, Luca [de Meo, le PDG de Renault, présent à Djeddah] le premier. Je sais qu'il travaille énormément et on essaie de faire les changements possibles dans l'équipe et de trouver des solutions. La Formule 1 ça prend un peu de temps, je l'ai déjà dit, il va falloir être patient pendant quelques semaines et en attendant essayer d'apprendre le maximum sur cette voiture et d'en tirer le [meilleur] possible."

Ocon de conclure sur la course de ce samedi : "On va y aller pour se battre, comme à chaque course. On va essayer de prendre un beau départ ici puis de se battre. Je pense qu'on aura une bonne vitesse de pointe donc on espère pouvoir s'en servir."