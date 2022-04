Alpine prévoit ses premières évolutions majeures pour Imola

Charger le lecteur audio

Le retour de la Formule 1 en Europe voit traditionnellement les écuries apporter leurs premières grandes évolutions de la saison. Cette année, Imola a la particularité d'accueillir un Sprint, modifiant ainsi les plans de certaines écuries. Ferrari, par exemple, a décidé de retarder l'ajout de ses améliorations pour ne pas les tester durant le Grand Prix d'Émilie-Romagne, où les écuries n'auront qu'une seule séance d'essais pour modifier les réglages de leurs voitures.

Mais la Scuderia peut se le permettre, tant sa position est confortable en tête des classements. La dynamique est différente chez Alpine, et l'équipe de Laurent Rossi apportera ses premières nouvelles pièces lors de la prochaine manche. "Nous apporterons des évolutions pour Imola, c'est sûr", révèle Otmar Szafnauer, team principal d'Alpine. "Je ne serais pas surpris que tout le monde en fasse de même, il semble que durant mes 25 années dans ce sport, pour certaines raisons, les premières courses européennes sont celles où tout le monde apporte ses évolutions. Avant c'était Barcelone, maintenant c'est Imola. Mais c'est aussi la quatrième course, et tout le monde apporte des améliorations dans ces eaux-là, donc nous le ferons aussi. Ça concerne seulement l'aérodynamisme."

Sans trop entrer dans les détails, Szafnauer laisse entendre que les modifications apportées seront liées au plancher de la voiture. "C'est la partie qui fait la plus grande différence", explique l'Américain. "C'est ce qui change. Ce n'est pas un peu de tout. Et ça devrait être significatif." Le directeur d'écurie se montre confiant après le rythme affiché par son écurie sur les deux derniers Grands Prix, notamment en Australie où Fernando Alonso a participé à la lutte pour la pole, avant de taper le mur dans le dernier secteur.

"Melbourne possède des caractéristiques similaires à d'autres circuits, donc nous serons rapides ailleurs. Notre voiture est forte dans certains domaines, et elle n'est faible nul part, mais moins forte dans d'autres secteurs. Ce circuit et l'Arabie saoudite étaient plutôt bons. Je crois [qu'Imola] sera une bonne piste pour nous."

Selon Szafnauer, le nouveau règlement a déjà rempli sa mission, qui était d'améliorer le spectacle. L'ancien team principal d'Aston Martin pense que sa nouvelle écurie a le potentiel pour tirer son épingle du jeu et dominer le peloton, juste derrière les équipes de pointe. "D'après ce que je peux voir et en parlant à des amis qui sont spectateurs, il semble qu'il y ait un grand intérêt, et il y a eu de la mixité, nous avons eu deux équipes différentes qui ont gagné quelques courses. Donc c'est bien. Je vois que Mercedes n'a pas gagné et ils sont deuxièmes du championnat, pas troisièmes. Et tout le monde peut être le meilleur des autres. Donc nous avons l'intention d'être cette équipe. Et nous allons travailler dur pour nous en assurer."

Szafnauer pense que le plafond budgétaire va compliquer la vie de Mercedes, qui n'a pas encore résolu ses problèmes de marsouinage. Une opportunité qu'Alpine doit saisir pour dominer ce peloton. "Par le passé, ils auraient eu l'argent et les ressources nécessaires. Aujourd'hui, le plafond budgétaire est peut-être l'un des facteurs qui les empêche de consacrer leurs ressources financières à ce projet. Je pense donc que ce plafond nous aide aussi. Et je crois qu'à juste titre, c'est la même chose pour tout le monde. Ne le changeons pas."