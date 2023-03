Alonso freiné par l'absence de Stroll : "Ça fait très mal"

Charger le lecteur audio

Aston Martin a dû composer avec l'absence de Lance Stroll aux essais de pré-saison 2023. Blessé, le Canadien a fait l'impasse sur les trois journées de Bahreïn et pourrait manquer le premier rendez-vous du championnat, toujours à Sakhir. C'est donc à Fernando Alonso, aidé par le réserviste Felipe Drugovich, que l'entièreté du travail de développement a été confié.

Une tâche qui a mis le double Champion du monde dans l'embarras étant donné qu'il découvre cette année une nouvelle équipe et peut potentiellement passer à côté de caractéristiques des voitures à Aston Martin facilement identifiables par Stroll, pensionnaire à Silverstone depuis quatre ans.

"Nous apprenons beaucoup [de choses] sur la voiture, je pense que cette voiture est très différente par rapport à celle de l'année dernière", a commenté Alonso. "Nous changeons beaucoup de choses. Malheureusement, nous n'avons pas Lance. [L'avoir] serait un avantage pour nous."

"Ça fait très mal. Il nous manque parce que nous ne savons jamais si certains de mes commentaires ou de mes sensations avec la voiture [sont dus] au fait d'être dans une nouvelle équipe et dans une nouvelle voiture, ou cela est quelque chose de propre à Aston Martin et que Lance repérerait. Les sensations avec la pédale de frein, la direction assistée, toutes ces choses-là, je ne sais pas si c'est un héritage de l'équipe ou si c'est nouveau avec cette voiture. Nous ne pouvons pas faire sans lui donc j'espère qu'il pourra revenir bientôt."

Fernando Alonso a bouclé le plus de tours lors des essais de Bahreïn.

Curieusement, Alonso a également avancé qu'Aston Martin s'était tellement transformé au cours de l'hiver que ses connaissances acquises au volant de l'AMR22 lors des essais d'Abu Dhabi de l'an dernier avaient perdu toute leur pertinence.

"Jusqu'à présent, je pense que la voiture répond bien aux changements dans les réglages", a-t-il ajouté. "Elle fait ce que nous attendons. Le seul problème, c'est que les réglages de base de l'année dernière sont quasiment inutiles parce que nous travaillons dans une fenêtre très différente avec cette voiture."

"C'est donc un grand challenge pour les ingénieurs mais ils ont été très courageux et très créatifs en ayant des idées différentes ces derniers jours, et nous avons trouvé de nouvelles façons de régler la voiture. Nous avons des gens très talentueux dans l'équipe, je leur fais confiance, et nous serons de plus en plus productifs."

