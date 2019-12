Bilan 2019 - Russell, un rookie impeccable

Propulsé en Formule 1 après deux titres consécutifs en tant que rookie en GP3 et en Formule 2 – exactement comme un certain Charles Leclerc – George Russell faisait néanmoins face à un contexte difficile. L'écurie Williams a connu ce qui peut être considéré comme la pire saison de son Histoire, ne parvenant pas à participer aux premières journées des essais hivernaux en raison d'un retard dans la construction de la monoplace et évoluant loin, très loin des autres équipes en matière de performance. Le déficit de la FW42 sur la pole position a oscillé entre 3% et 5,5% du temps au tour, quand les autres monoplaces du milieu de tableau étaient généralement entre 1% et 3%.

Russell était par ailleurs confronté à un Robert Kubica au potentiel incertain, le Polonais faisant son retour en Formule 1 après huit ans d'absence suite à l'accident de rallye qui l'a partiellement privé de la mobilité de son bras droit… confrontation qui a finalement été à sens unique. En qualifications, excepté Spa-Francorchamps où Kubica est tombé en panne, Russell a infligé un 20-0 sans appel à son coéquipier, avec un écart moyen de 0,630 seconde. Un gouffre !

Le rapport de force était similaire en course, si bien que le Britannique avait plus d'une minute d'avance sous le drapeau à damier à Melbourne, au Red Bull Ring, à Monza, à Suzuka et à Interlagos. Pour autant, c'est un Kubica opportuniste qui est parvenu à inscrire le seul point de Williams lors d'un Grand Prix d'Allemagne perturbé par la pluie, promu à la dixième place par les pénalités infligées aux Alfa Romeo. Russell n'était pourtant qu'une seconde et demie derrière ! Kubica a également fini devant en France, avec neuf secondes de marge.

Cependant, s'il y a un pilote Williams qui s'est mêlé à la lutte avec les autres écuries, c'est bien Russell. C'est lui qui est parvenu à devancer Sergio Pérez, Daniel Ricciardo et Lance Stroll en qualifications au Hungaroring, passant à quelques centièmes de la Q2. C'est lui qui a battu Stroll et les Alfa Romeo à l'arrivée du Grand Prix de Monaco, grâce à une performance éblouissante. En réalité, il est arrivé 12 fois que Russell devance une monoplace autre que celle de son coéquipier sous le drapeau à damier, même si la plupart du temps, c'était dû à des incidents de course.

Bref, Russell a fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour sa première campagne en Formule 1. Protégé de Mercedes mais pas encore candidat à un baquet au sein de l'écurie à l'étoile, il compte se concentrer sur Williams pour les trois années de son contrat avec la structure de Grove, jusqu'à fin 2021. Ce ne sera pas la situation la plus favorable qui soit, mais cette expérience devrait néanmoins être formatrice. Nul doute qu'à long terme, ce jeune homme travailleur et sérieux fera partie des options plausibles pour remplacer Lewis Hamilton à la retraite de ce dernier.

