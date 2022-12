Bilan 2022 - Mick Schumacher, dans le mur puis dans l'impasse

Charger le lecteur audio

Ces bilans 2022 sont aussi l'occasion pour vous de noter chaque pilote, grâce au module situé au bas de cet article.

Djeddah, Monaco, Suzuka. Trois noms qui hanteront peut-être quelque temps encore Mick Schumacher. Trois pistes où, à chaque fois, le pilote allemand a mis sa Haas en morceaux, avec plus ou moins de violence… plutôt plus que moins. L'image de la monoplace coupée en deux dans les esses de la Piscine est encore dans toutes les têtes, tout comme la frayeur saoudienne en qualifications. Celui de Suzuka avait des airs de goutte d'eau faisant déborder le vase. Trois accidents qui ont suffit à jeter le discrédit sur une saison quoi qu'il en soit plutôt pénible pour lui.

Après un titre en Formule 2 et une première saison de Formule 1 disputée en fond de grille et sans réel espoir – car Haas avait volontairement abandonné tout développement de sa monture pour préparer 2022 –, Mick Schumacher était attendu au tournant. Ce qui n'était en revanche pas prévu, c'est qu'il se retrouve face à l'expérimenté Kevin Magnussen, revenant surprise après l'éviction de Nikita Mazepin sur fond de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune Mick Schumacher a souffert de la comparaison… Comme un poisson dans l'eau, Kevin Magnussen a étouffé son voisin de bocal.

Les accidents n'ont pas aidé Mick Schumacher, c'est un fait. Le management à la dure de Günther Steiner non plus, surtout lorsqu'en fin d'année, même Gene Haas y est allé de son petit tacle en évoquant les millions d'euros perdus à cause des crashs du pilote allemand. Une absence totale de pédagogie et de protection publique que l'on pourrait regretter. Son sort semblait alors déjà scellé, conséquence d'une année où il aura parfois fait ses preuves mais trop souvent accusé le coup.

Pourtant, Mick Schumacher a toujours été dépeint comme un pilote travailleur et consciencieux, couvé également par un Sebastian Vettel très protecteur, qui a toujours décrit chez lui ce trait de personnalité auquel on ne demande qu'à croire. Il en fallait malheureusement plus et l'issue s'est peu à peu dessinée, inéluctable. Il y a bien eu le sursaut tant attendu au cœur de la saison, avec enfin les premiers points en Formule 1, à Silverstone, suivis d'une neuvième place sur la grille et d'une sixième en course sur le Red Bull Ring. On a cru la dynamique enclenchée, ce n'était qu'un feu de paille… Jamais Mick Schumacher n'a retrouvé le top 10 par la suite, s'enfonçant peu à peu vers une sortie qui ne pouvait plus se dérober à lui.

L'accident de Monaco a coûté cher à Schumacher... et à Haas.

Sur le plan comptable, il se retrouve à la tête de la moitié des points de son coéquipier, en plus de laisser l'image d'une progression avérée mais insuffisamment rapide aux yeux de ses patrons. Aux yeux aussi de Ferrari, qui a coupé les ponts avec celui qui était membre de son académie depuis plusieurs années. Sur un siège éjectable, Mick Schumacher n'a pas résisté à la volonté de Haas de tourner la page et de s'en remettre à nouveau à l'expérience, jetant son dévolu sur Nico Hülkenberg.

Lorsque l'on écrivait ici même, il y a un an, que tout dans le parcours de Mick Schumacher laissait pressentir qu'il piloterait un jour une Ferrari, c'était sans compter sur une saison aussi difficile et durant laquelle rien n'a jamais semblé tourner dans le bon sens. Nul n'est devin. Mais si nous nous sommes trompés sur son avenir, au moins à court terme, ne nous avançons pas trop sur la suite de son histoire. Elle s'écrira sans volant de titulaire en 2023, peut-être dans l'ombre où l'on trouve le troisième homme dans un top team comme Mercedes. Une salle d'attente où il ne faudra pas faire de vieux os, dans l'espoir d'un retour pour une deuxième chance.

Difficile, à ce stade, de juger et l'éphémère carrière de Mick Schumacher en F1, et sa saison 2022. La précédente nous laissait sur des promesses, la suivante sur des statistiques trop mitigées et une impression de gâchis. Pourtant, des caps ont été franchis, bien au-delà de l'ouverture du compteur de points. On pense notamment à ces passages en Q3 à Montréal, en Autriche ou à Zandvoort. Une troisième année aurait peut-être pu parfaire l'apprentissage mais Haas a estimé qu'il lui était désormais impossible d'attendre plus longtemps que son pilote n'évolue. Aujourd'hui, Mick Schumacher est dans une impasse. Combien de temps cette voie restera-t-elle sans issue ?

