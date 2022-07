Charger le lecteur audio

Le Grand Prix de France a tourné au vinaigre pour Charles Leclerc. Tout avait si bien commencé pour le Monégasque au Castellet : il avait signé la pole position avec autorité, avant de conserver la tête de la course lors des premiers tours. Cependant, après le premier arrêt de Max Verstappen, Leclerc a tout gâché en perdant le contrôle de sa Ferrari F1-75 dans le virage rapide du Beausset au 18e tour ; il a alors percuté le mur et été contraint à l'abandon.

Leclerc n'a pas caché sa frustration, lançant un cri de rage monumental à la radio. Forcément, de l'amertume existe aussi au sein de la Scuderia après avoir laissé passer une si belle opportunité, d'autant que le pilote Ferrari avait déjà abandonné à deux reprises depuis la tête de la course, sur problème de fiabilité, à Barcelone et à Bakou. Directeur d'équipe, Mattia Binotto garde la tête haute et assure son poulain de son soutien.

"Je lui ai parlé", déclare Binotto sur F1 TV. "Je ne parle pas de l'accident, car il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. C'est une véritable erreur, ça arrive. Il peut y avoir des problèmes de fiabilité moteur qui causent des abandons, il faut compter avec ça. Charles a toute notre confiance, il est un pilote fantastique, il a un potentiel fantastique. Il reste dix courses, et je suis sûr qu'il va faire de son mieux pour essayer de rebondir après ce qui est arrivé aujourd'hui. En tant qu'écurie, nous le soutenons autant que possible."

"Je pense que si l'on regarde cette course, il y a beaucoup de points positifs : le premier est le rythme, le second est la dégradation des pneus – je pense que nous avions à nouveau un léger avantage sur les Red Bull. C'était important pour nous. Max a dû s'arrêter parce qu'il avait de la dégradation, nous aurions pu prolonger notre premier relais avec Charles. Tout était prometteur."

Charles Leclerc (Ferrari) dans le mur de pneus

Ferrari doit aujourd'hui se contenter des onze points marqués par Carlos Sainz sur le Circuit Paul Ricard, bien que relégué en fond de grille en raison de changement de pièces moteur hors quota, sans oublier une pénalité de cinq secondes pour unsafe release.

"Carlos aussi a fait une course fantastique aujourd'hui en remontant du fond de grille", se satisfait Binotto. "Il a été patient au départ, il a dépassé voiture après voiture jusqu'à remonter aux avant-postes. Dans l'ensemble, nous avons un bon package. Heureusement, il y a la Hongrie dans une semaine. L'important pour nous est de tourner la page aussi vite que possible, et nous sommes déjà focalisés là-dessus."

Ferrari a toutefois étonné en imposant un deuxième arrêt au stand à Carlos Sainz au 42e des 53 tours, après 24 boucles en mediums, alors qu'il occupait la troisième place. L'Espagnol a repris la piste neuvième et est remonté au cinquième rang, décrochant au passage le meilleur tour en course.

"Je pense que c'était le bon choix. Nous avons attendu pour nous assurer de bien évaluer la durée de vie des pneus, afin de ne pas prendre de décision hâtive. La durée de vie nous montrait que nous ne pouvions pas finir la course en mediums, ça aurait été trop risqué. De plus, nous ne pensons pas qu'il aurait suffisamment creusé l'écart sur George [Russell] et Checo [Pérez], car il avait une pénalité de cinq secondes. En s'arrêtant, au moins, il a signé le meilleur tour. C'était la meilleure option pour nous", conclut Binotto.

Avec cette contre-performance, Leclerc se retrouve relégué à 63 points de Verstappen au championnat des pilotes, Ferrari à 82 longueurs de Red Bull chez les constructeurs.