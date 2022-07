Surpris par Russell, Pérez dénonce un dysfonctionnement de la VSC

Charger le lecteur audio

Quatrième du Grand Prix de France, Sergio Pérez doit gérer une grosse frustration. Le Mexicain a perdu son duel – parfois musclé – face à George Russell, piégé lors de la fin d'une neutralisation par la voiture de sécurité virtuelle qui faisait suite à l'abandon de Zhou Guanyu. Le pilote Red Bull pointe un dysfonctionnement qui l'a handicapé et fait perdre sa position au moment de la relance, dans le 51e des 53 tours de course.

Sergio Pérez explique avoir reçu un mauvais message de la direction de course, indiquant que la course allait repasser sous drapeau vert plus tôt que ce qui s'est réellement passé. Ce dont a profité George Russell pour lui subtiliser la troisième marche du podium. D'après la réglementation sportive de la Formule 1, le drapeau vert doit être affiché entre 10 et 15 secondes après un premier message indiquant la fin proche de la VSC, mais sur le Circuit Paul Ricard, il s'est écoulé près d'une minute entre ces deux informations.

"Ce qui s'est passé avec la voiture de sécurité virtuelle est vraiment malheureux", déplore Sergio Pérez. "J'ai reçu le message comme quoi ça allait se terminer au virage 9, donc j'y suis allé et en fait ça ne s'est pas terminé. Après j'ai reçu le message comme quoi ça allait se terminer dans le virage 12, et j'en étais trop proche. On dirait que George avait une information différente et a pu mieux se préparer [au restart]. C'est dommage que la voiture de sécurité ait interféré sur le résultat, franchement. Ça ne devrait pas être le cas, mais aujourd'hui ça l'est. [Le message] était totalement faux, il s'est passé quelque chose car ça disait que ça se terminait au virage 9 et ça ne s'est terminé qu'au virage 12."

Christian Horner est persuadé que son pilote avait les moyens de résister à George Russell pour conserver la troisième place. Le directeur de Red Bull a bien l'intention de discuter avec la FIA pour comprendre ce qui s'est passé sous régime de voiture de sécurité virtuelle. La FIA assure cependant, après cet incident, que "les mêmes informations sont fournies simultanément à toutes les équipes".

"Checo a eu un peu plus de mal ce week-end avec la dégradation [des pneus], par rapport à ce que l'on avait vu auparavant", résume Christian Horner. "Et ce qui est frustrant pour lui, c'est qu'il y a eu un problème à la direction de course avec la voiture de sécurité virtuelle, parce qu'ils ne pouvaient pas la désactiver donc ils ont dû faire une réinitialisation. En parlant avec lui, il m'a dit qu'il n'avait pas le delta dans sa voiture. Soit George a anticipé, soit l'information était peut-être différente entre les deux voitures. Il faut que l'on étudie ça. C'est frustrant parce que je pense qu'il aurait eu le rythme pour lui résister et signer un double podium. Cela dit, ça reste des points importants aujourd'hui dans les deux championnats."

Quatrième du Grand Prix de France, Sergio Pérez est troisième du championnat où il revient à sept longueurs de Charles Leclerc, contraint à l'abandon ce dimanche.