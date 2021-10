"J'ai les bras trop courts" : Gasly explique son commentaire

"J'ai les bras trop courts pour tourner le volant", a lancé Pierre Gasly pendant la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie. Ce message radio a tout de suite laissé imaginer que le pilote AlphaTauri était trop reculé dans le cockpit de son AT02, mais il s'avère que la raison était tout autre.

"C'est juste un problème d'équilibre", révèle l'intéressé. "Je n'étais pas satisfait de l'équilibre, avec beaucoup de sous-virage, et c'est juste la manière dont je me suis exprimé."

En difficulté, Gasly est par ailleurs parti en tête-à-queue à l'accélération au virage 6. "Je cherchais juste la limite sur ce circuit et je suis allé trop loin, c'est tout", explique le tricolore, peu loquace. Cela ne l'a toutefois pas empêché de se classer huitième en EL1 puis neuvième en EL2.

Pourtant, le sous-virage demeure cause d'inquiétude. "Il faut que nous analysions tout. C'est sûr que c'est un facteur limitant, et pas seulement pour nous. Il faut que nous améliorions ça si nous voulons être plus rapides demain." Avec l'objectif d'être encore mieux classé que ce vendredi : "Il va falloir. Aujourd'hui, la sensation n'était pas bonne et nous étions neuvièmes, alors nous allons certainement essayer de faire mieux demain."

Pour cela, il faudra vaincre les Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon, qui devancent Gasly au terme de cette première journée d'essais. "C'est sûr, nous allons essayer de les battre", admet le Normand. "C'est très serré, je crois qu'il n'y a qu'un dixième – mais nous sommes un dixième derrière au lieu d'être un dixième devant. Nous allons essayer de trouver ce rythme supplémentaire pour demain."

Quant à Yuki Tsunoda, seulement 18e en EL1 mais ensuite 11e en EL2 avec un dixième à peine de déficit sur Gasly, il voit en ce Grand Prix de Turquie l'opportunité d'atteindre la Q3 pour la quatrième fois cette saison. "Cette fois, on dirait que nous avons un bon rythme, alors je vais juste essayer de tirer le meilleur de cette opportunité et de viser la Q3", indique le rookie nippon, qui a roulé sur l'Istanbul Park pour la première fois ce vendredi.