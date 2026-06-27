Cadillac évolue dans le chaos en Autriche

La journée de vendredi du Grand Prix d'Autriche 2026 s'est révélée particulièrement compliquée pour Cadillac. L'écurie américaine est arrivée à Spielberg avec de grandes ambitions grâce à un package de dix évolutions installé sur la MAC-26, mais l'évaluation de ces nouveautés n'a pas pu être menée à bien.

Malgré les attentes suscitées par le plus important package d'évolutions introduit cette saison sur la grille, Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont tous deux connu des contretemps au Red Bull Ring. Le directeur technique de Cadillac, Nick Chester, a détaillé les raisons des problèmes qui ont affecté les deux pilotes lors de cette première journée en piste.

La Cadillac n°11 de Pérez a provoqué un drapeau rouge lors de la première séance, puis une voiture de sécurité virtuelle en EL2, alors même que les mécaniciens avaient entièrement remplacé son unité de contrôle électronique (ECU).

Valtteri Bottas (Cadillac). Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

À ce sujet, Chester a éclairci la situation concernant la voiture du Mexicain : "Oui, c'était compliqué. Il s'agit d'un problème électrique qui provoque des coupures sur la voiture. Nous travaillons dessus, nous avons donc remplacé certains composants. Nous poursuivons maintenant les vérifications sur d'autres éléments afin d'être prêts pour les EL3."

Les problèmes se sont également étendus au côté du garage de Bottas. Si le Finlandais a pu correctement évaluer les nouvelles pièces lors des EL1, il a été victime d'un incendie au niveau de la partie avant du fond plat au début de la deuxième séance. Chester a expliqué l'origine de l'incident, en pointant un problème d'assemblage.

"Sur la voiture de Valtteri, nous avons eu un problème de montage sur la partie médiane avant du fond plat. Cela a provoqué un affaissement excessif de la voiture", a-t-il détaillé, précisant que c'était la raison pour laquelle un petit incendie s'était déclaré.

Enfin, interrogé sur les raisons qui ont conduit Cadillac à ne pas introduire ce week-end la très attendue évolution du moteur Ferrari, notamment compte tenu des températures élevées, Chester a expliqué que l'important package aérodynamique avait mobilisé toutes les ressources disponibles à l'usine.

"C'est en partie à cause du package d'évolutions que nous avons apporté. Il y a eu énormément de travail pour le préparer sur les deux voitures. Ajouter en même temps un changement d'unité de puissance aurait été trop lourd à gérer. Nous ne savons pas encore avec certitude quand il sera introduit. Cela pourrait être à Silverstone, cela pourrait être à Spa."

Que vise Cadillac avec ses dix évolutions ?

Cadillac a apporté beaucoup d'évolutions à Spielberg. Photo de: Getty Images

L'équipe a introduit une évolution portant sur la carrosserie de sa monoplace, le fond plat, le diffuseur et l'aileron arrière afin de limiter la dégradation des pneus. Même si les problèmes mécaniques ont fortement réduit le roulage de Sergio Pérez, les premiers retours obtenus avec Bottas lors des EL1 se sont révélés encourageants.

"Il est évidemment encore très tôt. Nous n'avons eu que les EL1 et nous n'avons pas pu boucler beaucoup de tours. D'après ce que nous pouvons voir, cela semble représenter un pas en avant. Mais attendons les EL3 et les qualifications pour voir où nous nous situons", a conclu Chester.

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