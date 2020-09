Championnat - Bottas repasse sous les 50 points d'écart avec Hamilton

Le GP de Russie aura décidément été compliqué pour Lewis Hamilton qui, après avoir vécu une séance de qualifications tendue et qui l'aura placé en difficulté pour la course sur le plan stratégique, a écopé d'une lourde pénalité en course pour un double infraction commise avant même le départ. Cela a offert un boulevard à Valtteri Bottas, qui ne s'est pas fait prier pour l'emporter en faisant carton plein, alors que le sextuple Champion a terminé troisième. Le Finlandais réduit donc l'écart de 11 unités et revient à 44 points.

Malgré son zéro pointé, Lando Norris maintient sa quatrième place à la faveur de l'abandon précoce de Lance Stroll et de la mauvaise course d'Alex Albon. Mais Daniel Ricciardo a marqué de gros points et se montre désormais menaçant, bien aidé par la dynamique de Renault.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 366 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 2 Red Bull Racing 192 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19 3 McLaren 106 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - 4 Renault F1 Team 99 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16 5 Racing Point 92 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 6 Ferrari 74 19 - 8 16 12 6 - - 5 8 7 AlphaTauri 59 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6 8 Alfa Romeo 4 2 - - - - - - - 2 - 9 Haas F1 Team 1 - - 1 - - - - - - - 10 Williams - - - - - - - - - -

