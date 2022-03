Championnat - Leclerc premier leader, zéro pointé pour Red Bull

Charger le lecteur audio

Charles Leclerc s'empare logiquement des commandes du championnat après sa victoire bonifiée par un meilleur tour, devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton. On note bien entendu les premiers points en F1 pour Guanyu Zhou, dixième de l'épreuve, et le retour dans le top 5 d'un Kevin Magnussen qui n'avait plus été à pareille fête depuis longtemps.

Forcément, Ferrari prend solidement les commandes chez les constructeurs, devant Mercedes et... Haas qui aura déjà fait mieux que lors de ses deux dernières saisons réunies. La douche est très froide pour le clan Red Bull et Max Verstappen, qui ne savent que trop bien l'importance de ne pas perdre de points en route et à quel point les choses peuvent se jouer à rien. La déroute de Sakhir place la structure autrichienne dans la pire situation pour entamer la saison de défense du titre pilotes.

