Championnat - Verstappen s'échappe, Hamilton revient sur Alonso

Vainqueur d'un Grand Prix qui sera assurément controversé, Max Verstappen dispose désormais de 15 points d'avance sur un Sergio Pérez qui a connu une épreuve difficile et qui aura été sauvé du désastre total par les décisions prises en fin de GP par la direction de course. En s'offrant son premier podium de la saison, Lewis Hamilton se hisse dans le top 4 et revient à sept points de Fernando Alonso qui se maintient décidément sur la boîte même si le dernier départ a failli lui faire tout perdre.

Cette course mouvementée offre leurs premiers points de la saison à Lando Norris, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Zhou Guanyu et Yuki Tsunoda.

Chez les constructeurs, malgré la première manche sans doublé cette saison, Red Bull est l'équipe qui a inscrit le plus de points à nouveau avec le double top 5. Derrière, Aston Martin maximise sans doute sa moisson à défaut d'avoir pu inquiéter véritablement Hamilton. Mercedes paie cher l'abandon de George Russell, qui était clairement en lice pour un top 5 voire mieux.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull 123 43 44 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Aston Martin 65 23 15 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 56 16 22 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 26 12 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 McLaren 12 - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Alpine 8 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Haas 7 - 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 6 4 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 AlphaTauri 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Williams 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -