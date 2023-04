Hamilton : "Difficile mais pas impossible" de se rapprocher de Red Bull

Charger le lecteur audio

Mercedes n'avait pas de grandes attentes en posant ses valises à Melbourne, pour le Grand Prix d'Australie, pourtant la marque à l'étoile vient de signer son meilleur résultat de la saison. Si George Russell était en première ligne et a même mené les premiers tours, c'est son coéquipier Lewis Hamilton qui a fait la meilleure opération en ralliant l'arrivée à la deuxième place.

Une position qui surprend le septuple Champion du monde en titre, compte tenu des difficultés qu'il continue de ressentir au volant de la W14. "C'est vraiment génial de marquer ces points. Clairement, je ne m'attendais pas à être deuxième donc j'en suis très reconnaissant", a-t-il commenté à l'arrivée.

"Je me sens toujours mal à l'aise dans la voiture. Je ne me sens toujours pas connecté à elle. Je pilote du mieux que je peux avec cette déconnexion et je travaille aussi dur que possible pour essayer d'avoir cette connexion. Je pense que ça prendra du temps."

En lutte avec Max Verstappen dans la première phase de la course, Hamilton a finalement plié face à son rival, sur un meilleur rythme avec les pneus durs. Rapidement lâché par le pilote Red Bull, Hamilton a passé le restant de sa course à surveiller Fernando Alonso, troisième, dans ses rétroviseurs. Le fait d'avoir pu garder derrière lui le pilote espagnol jusqu'à l'arrivée le satisfait, et les récentes bonnes performances de son équipe lui font aujourd'hui penser qu'il est possible de rivaliser avec Red Bull cette année.

"Si l'on prend en compte le fait que nous avons été moins performants et que nous sommes clairement moins rapides en ligne droite que les Red Bull, c'est tout simplement incroyable d'être là-haut, à nous battre avec Aston à ce stade de la saison", a ajouté Hamilton. "Nous devons continuer à nous battre. Un grand, grand merci à tous les gens de l'usine. Continuons à attaquer, nous pouvons réduire l'écart. Ce sera difficile, mais pas impossible."

Souvent entendu à la radio pour se plaindre de la dégradation de ses pneus durs, Hamilton a réfuté toute hypothèse de guerre psychologique pour semer le doute chez ses adversaires : "Je ne bluffais clairement pas ! Honnêtement, j'ai dû beaucoup attaquer au début pour garder Max derrière moi et ensuite Fernando a attaqué. Ils sont très, très rapides. Je pense qu'au final, [Alonso] était un peu plus rapide que moi aujourd'hui, mais j'ai réussi à le contenir."

Deux Mercedes auraient pu monter sur le podium si Russell n'avait pas été trahi par son moteur en début de course. Pour la première fois de sa carrière chez Mercedes, le Britannique a été stoppé par un problème technique. "George n'a vraiment pas eu de chance aujourd'hui. Nous devons examiner notre fiabilité, qui est généralement très bonne. C'est vraiment malheureux", a indiqué Hamilton à ce sujet.