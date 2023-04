Verstappen sur Hamilton : "Clairement le règlement n'est pas suivi"

Charger le lecteur audio

Max Verstappen a remporté un Grand Prix d'Australie chaotique, mais le dépassement de Lewis Hamilton au premier tour lui reste en travers de la gorge. Un envol médiocre a vu George Russell prendre l'avantage sur Verstappen au premier virage ; en difficulté, le leader du championnat a ensuite été attaqué par Hamilton par l'intérieur au virage 3. Or, le pilote Mercedes ne lui a pas laissé beaucoup de place à la sortie du virage.

"De mon côté, j'ai juste essayé d'éviter le contact", explique Verstappen. "Le règlement est très clair sur ce que l'on a le droit de faire désormais à l'extérieur, clairement il n'est pas suivi, mais ce n'est pas grave. Vous savez, nous avions un bon rythme. Nous les avons doublés de toute façon. Mais c'est quelque chose à prendre en compte pour les prochaines courses."

Les règles mises en place l'an dernier ne pointent toutefois pas vers une responsabilité de Hamilton dans cette affaire. À la corde du virage, Hamilton avait ses roues avant au niveau du ponton de Verstappen ; cela imposait à ce dernier de lui laisser de la place par la suite. La règle selon laquelle Hamilton aurait dû laisser la largeur d'une voiture à Verstappen en sortie de virage concerne les dépassements par l'extérieur, mais le Néerlandais n'était pas en train de doubler son rival. De surcroît, s'il est difficile de dire si Hamilton a bien laissé ces deux mètres, il est clair que le Britannique n'est pas allé jusqu'aux limites de la piste.

Quoi qu'il en soit, cela n'a pas empêché le pilote Red Bull de s'imposer assez aisément, malgré trois drapeaux rouges. George Russell a été mis hors d'état de nuire par la première interruption, survenue juste après son arrêt au stand, tandis que Verstappen a ensuite facilement pris l'avantage sur Hamilton.

"Nous avons pris un très mauvais départ, puis j'ai été prudent au premier tour car j'avais beaucoup à perdre et ils avaient beaucoup à gagner", analyse l'intéressé. "Après ça, le rythme de la voiture était rapide, on l'a vu d'emblée." Il y a malgré tout eu une excursion dans l'herbe en fin d'épreuve, dans l'avant-dernier virage. "Je pense avoir rendu service à la ville : j'ai coupé l'herbe un peu plus, ils n'ont plus besoin de le faire à cet endroit !" s'esclaffe Verstappen. "Je ne sais pas, j'ai fait un petit blocage de roue, je ne voulais pas faire un plat énorme alors je suis sorti un peu large, mais nous avions une bonne avance."

Quant au chaos de la fin de la course, avec des drapeaux rouges paraissant parfois drastiques, de nombreux accidents et des incertitudes quant au classement, le double Champion du monde commente de manière laconique : "Ce second drapeau rouge, je ne l'ai pas vraiment compris, c'était un peu le bazar, mais nous avons survécu à tout ça."