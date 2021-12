Course - Verstappen arrache la victoire et le titre à Hamilton !

Les deux prétendants au titre, dos à dos avec une égalité de points au championnat, étaient côte à côte en première ligne de la grille de départ de ce Grand Prix d'Abu Dhabi : Max Verstappen occupait la pole position devant Lewis Hamilton. Suivaient Lando Norris, Sergio Pérez, Carlos Sainz et Valtteri Bottas.

Verstappen tasse Hamilton, qui reste devant en coupant

La stratégie allait évidemment représenter un facteur majeur avec un premier relais en pneus tendres pour Verstappen, en pneus mediums pour Hamilton. La tendreté des composés allait jouer un rôle à l'extinction des feux, mais contre toute attente, c'est le pilote Mercedes qui a pris le meilleur envol et s'est emparé de la tête de la course.

Verstappen a pris l'aspiration dans la ligne droite vers le virage 7 et a fait l'intérieur, ne laissant pas de place à Hamilton à sa droite, ce dernier coupant le virage et conservant la tête avec une saine avance. Les commissaires ont décidé de ne pas enquêter sur cet incident, au grand dam de Red Bull, dont le team manager Jonathan Wheatley a manifesté sa désapprobation auprès du directeur de course Michael Masi. "C'est incroyable", a lâché Verstappen pour sa part.

Hamilton menait donc devant Verstappen, Pérez, Sainz, Norris, Leclerc, Tsunoda et Bottas. La hiérarchie n'a pas évolué dans les dix premiers tours, et Wheatley a de nouveau contacté Masi pour souligner que Verstappen était resté sur la piste, contrairement à Hamilton. Masi a répondu que les commissaires avaient déjà tranché en considérant que le Néerlandais n'avait laissé d'autre choix à son rival que de sortir de la piste.

Au dixième passage, Hamilton comptait trois secondes d'avance sur Verstappen, qui commençait à être en difficulté avec l'usure de ses pneus tendres. Suivaient Pérez à sept secondes, Sainz à 18, Norris à 21, Leclerc à 22, Tsunoda à 23 et Bottas à 25 secondes.

L'écart entre les leaders s'est alors mis à croître d'une seconde au tour, et Verstappen est rentré au stand après 13 des 58 tours au programme pour chausser les pneus durs. Il a repris la piste au cinquième rang, juste derrière Norris, qu'il a dépassé aussitôt. Charles Leclerc, peut-être surpris par la sortie des stands de la Red Bull, est parti très large au virage 3 à cause d'un gros survirage, perdant momentanément une place face à Yuki Tsunoda.

Sans surprise, Mercedes a réagi à l'arrêt de Red Bull en changeant les pneus de Hamilton, qui est reparti deuxième, avec cinq secondes d'avance sur Verstappen et Sainz entre eux. Ce n'est que dans la 18e boucle que le Néerlandais a trouvé l'ouverture sur son ancien coéquipier.

Pérez bouchonne Hamilton à la perfection

Hamilton, lui, a rattrapé le nouveau leader Sergio Pérez au 20e tour et l'a attaqué dans les deux lignes droites opposées, le Mexicain se défendant à la perfection avec l'aide du DRS avant d'adopter un rythme de sénateur dès qu'il pouvait empêcher Hamilton de passer : ce dernier a perdu six secondes sur Verstappen en l'espace d'un tour, le pilote Red Bull revenant à une seconde à peine de son rival pour le titre. "Checo est une légende", a-t-il lancé à la radio.

Hamilton était toutefois nettement plus rapide et a gagné près de deux secondes dans les quatre tours suivants. Pendant ce temps, Kimi Räikkönen a heurté le Tecpro après un problème de frein manifeste et George Russell a été trahi par sa boîte de vitesses pour sa dernière course chez Williams avant de rejoindre Mercedes. C'était l'abandon pour eux deux, la carrière du Champion du monde 2007 s'arrêtant là.

À la mi-course, Hamilton comptait quatre secondes d'avance sur Verstappen, 26 sur Bottas (toujours sur ses pneus mediums du départ), 28 sur Pérez, 38 sur Alonso et 40 sur Gasly, ces deux derniers s'étant élancés en durs. Bottas a finalement effectué son seul arrêt au 31e tour, passant des mediums aux durs et se retrouvant neuvième derrière le trio Sainz-Norris-Leclerc.

La course neutralisée, Mercedes et Red Bull divergent

Antonio Giovinazzi, lui, a vu son ultime course dans l'élite s'achever prématurément avec un problème hydraulique présumé, entraînant la neutralisation de la course par la voiture de sécurité virtuelle. Chez Mercedes, on a décidé de rester en piste, contrairement à Red Bull, qui a équipé Verstappen et Pérez de trains de pneus durs neufs.

"Michael, je t'en prie, pas de voiture de sécurité qui fausserait la course", a supplié Toto Wolff à la radio auprès de Masi. Il n'y a pas eu de voiture de sécurité, et l'écart entre Hamilton et Verstappen était ainsi de 17 secondes. Le Néerlandais a entamé mais ne prenait qu'une demi-seconde au tour à son rival en moyenne, c'était insuffisant.

L'accident de Latifi change tout

En effet, à dix tours du but, l'écart était de douze secondes en faveur de Hamilton. L'avance de ce dernier a cessé de décroître et s'est maintenue à ce niveau pendant cinq tours... lorsque Nicholas Latifi a percuté le mur au virage 14, provoquant l'intervention de la voiture de sécurité ! Les pilotes Red Bull sont rentrés au stand, mais pas Hamilton. Verstappen se retrouvait deuxième en pneus tendres neufs, Hamilton en tête avec des gommes dures usées ! Pérez, lui, a finalement été contraint à l'abandon en raison d'un problème technique.

La voiture de sécurité s'est finalement effacée à l'aube du dernier tour, laissant Hamilton en proie à Verstappen sur ses pneus neufs. Le pilote Red Bull a pris l'avantage avant même la première zone DRS et s'est assuré son premier titre mondial ! Hamilton a pris une amère deuxième place devant Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly et Valtteri Bottas. Lando Norris, victime d'une crevaison alors qu'il était cinquième (et donc virtuellement quatrième en raison de l'abandon de Pérez), a finalement terminé septième, suivi par Fernando Alonso, Esteban Ocon et Charles Leclerc.

Grand Prix d'Abu Dhabi 2021