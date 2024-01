Brown pense que "7 ou 8 pilotes" pourront gagner des GP en F1 sous peu

Zak Brown, PDG de McLaren, pense que la Formule 1 se rapproche du niveau de convergence observé chez équipes d’IndyCar en termes de proximité de performances. Le championnat américain est connu pour ses courses serrées et pleines d'action, avec des voitures construites par Dallara qui sont en grande partie identiques, à l'exception du développement des amortisseurs et de la présence de seulement deux fournisseurs moteurs différents. Une donne technique de base qui provoque forcément des écarts minimes, les six premiers des qualifications sur plusieurs circuits routiers étant parfois départagés par trois dixièmes ou moins.

La F1 a connu des séances de qualification serrées en 2023, le peloton s'étant rapproché grâce au plafond budgétaire et les équipes ayant convergé vers des conceptions aérodynamiques similaires. Mais alors que l'IndyCar a connu sept vainqueurs différents via quatre équipes, la compétitivité en course a été bien différente en F1, Red Bull ayant remporté l’intégralité des Grands Prix de 2023 à l’exception d’un seul. En dehors de Max Verstappen ultra-dominateur et couronné pour la troisième fois consécutive, et de son équipier Red Bull Sergio Pérez, seul Carlos Sainz (Ferrari) s’est imposé avec une autre équipe que le team Champion du monde.

Pourtant, Zak Brown veut croire qu’une grande ouverture s’annonce pour le plateau F1, par opposition à la prolongation d’une domination sans partage.

Selon l'Américain, qui engage des équipes dans les deux championnats, la F1 n'est pas loin d'atteindre un niveau de convergence similaire à celui de l'IndyCar, et il pense que ceci serait atteint si les règlements techniques actuels étaient maintenus en 2024 et 2025.

"Si vous regardez les feuilles de temps, même les équipes qui sont neuvièmes et dixièmes [au classement] sont une menace pour la Q3", justifie Brown. "Pour le [titre au] championnat, il y aura probablement les mêmes protagonistes, mais je pense que la Formule 1 va devenir plus compétitive. Je pense que cela va davantage ressembler à l'IndyCar où il y a beaucoup de pilotes qui peuvent gagner à tout moment et rarement quelqu'un qui balaie le championnat."

Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Un plateau bientôt aussi serré en F1 qu’en IndyCar ?

"Si Max avait glissé sur une peau de banane, le championnat aurait été très différent, vu le nombre de personnes qui sont montées sur le podium et qui ont terminé deuxièmes. Je m'attends à ce que cela se resserre et je pense que ce sera une bonne chose pour le sport, qu'il n'y aura plus ce niveau de domination et qu'il y aura sept ou huit pilotes qui pourront gagner n'importe quel week-end. Ce sera génial pour le sport et je pense que c'est ce vers quoi nous nous dirigeons."

Lorsqu'on lui demande combien de temps il faudra pour que l'avantage de Red Bull soit effacé, Brown avertit qu'il reste à voir combien de performances l'écurie championne du monde a en poche après avoir pu passer au projet de voiture 2024 plus tôt que la plupart de ses rivaux.

"Je ne pense pas que quiconque soit très loin. Mais encore une fois, nous ne savons pas quand Red Bull a arrêté [de développer]. Et je ne pense pas que nous ne saurons avant [le début du championnat] s'ils ont continué à rouler dur [en fin de saison 2023]. Je ne pense pas qu'ils aient roulé aussi fort que le reste d'entre nous, ils n'en ont tout simplement pas eu besoin. Mais Ferrari a été sacrément forte, Mercedes le samedi… Nous avons aussi eu nos jours, Aston [Martin] a commencé très fort ; je pense donc que nous ne sommes pas loin de cette convergence."